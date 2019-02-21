0553 313 94 23

2019 bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Hangi illerde olacak?

Bekçi alımı için yapılan resmi merci açıklamalarının ardından gözler Polis Akademisi Başkanlığı üzerinden yayımlanacak ilana çevrildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamanın ardından merak konusu olan 2019 bekçi alım süreci nasıl gerçekleşecek? Başvurular nasıl olacak ve bekçi alımı hangi illerde yapılabilecek? İşte detaylar...

21 Şubat 2019 Perşembe 20:24
2019 bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Hangi illerde olacak?

Bekçi alımı için yapılan resmi merci açıklamalarının ardından gözler Polis Akademisi Başkanlığı üzerinden yayımlanacak ilana çevrildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamanın ardından merak konusu olan 2019 bekçi alım süreci nasıl gerçekleşecek? Başvurular nasıl olacak ve bekçi alımı hangi illerde yapılabilecek? İşte detaylar...

2019 bekçi alımı başvuruları hangi illerde yapılacak?

Bekçi alımının hangi illerde başvuruya açık olacağına dair detaylar, henüz Polis Akademisi Başkanlığı tarafından erişime açılmadı. Alım yapılacak illerin mart ayının ilk haftasında erişime açılması bekleniyor.

Bekçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

Bekçi alımının mart ayında gerçekleşeceğini aktaran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilanın belirtilen süreç içerisinde kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacağını belirtti. İşte, Süleyman Soylu'nun o açıklamaları;

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarından bugüne kadar, yani 2016 yılından itibaren toplam 9 bin 444 yeni bekçimiz göreve başladı. Öncekilerle beraber hali hazırda 11 bin 382 bekçimiz görev başındadır. Halihazırda 8 bin 670 bekçimizin de atamaları yapıldı, eğitimleri önümüzdeki hafta sonuna kadar tamamlanıp göreve başlayacaklar. Bin 620 arkadaşımızın da sağlık raporu ve güvenlik soruşturma süreçleri devam etmektedir. Yani neredeyse rakam toplam 10 bin 300'e varmıştır. 10 bin 300 arkadaşımız bu ayın sonu itibarıyla görevlerine Türkiye'nin bütün vilayetlerinde başlayacaklardır. Ama bununla da yetinmiyoruz, mart ayı başında 8 bin bekçi alımı için de yeniden ilana çıkıyoruz. Netice aldık mı, evet. Ankara'da 2017 yılındaki günlük evden hırsızlık sayısı 30'du, 2018 yılında bu sayı 10'a düştü. Üçte bir oranında azalttık. Ankara'daki günlük evden hırsızlık sayısı ise yüzde 67 azaldı. Aynı şekilde İstanbul'da günlük ortalama evden hırsızlık 2017'de 78 idi, 2018'de 54'e düştü. İzmir aynı şekilde 19'dan 8'e düştü. Genel olarak mal varlığına karşı işlenen suçlarda 2017 yılına göre 2018'de yüzde 14,2 azalış, aydınlatma oranlarında ise yüzde 6,5 bir artış yaşandığını gözlemleyebiliyoruz."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 20:24
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. 2019 bekçi alımları
  5. bekçi alımları
  6. 2019 bekçi alımları başvurusu
  7. 2019 bekçi alımı başvuruları ne zaman
  8. bekçi alımı başvuruları ne zaman
  9. bekçi alımı başvurusu hangi illerde
  10. 2019 bekçi alımı hangi illerde
  11. içişleri bakanlığı
  12. içişleri bakanı
  13. içişleri bakanı süleyman soylu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kolay Boşnak böreği tarifi
    1. Kolay Boşnak böreği tarifi
    2. İstanbul, Ankara, İzmir... Son anket..
    3. Elazığ’da araç direğe çarptı: 4 yaralı
    4. Çanakkale'deki deprem
    5. Gürcistan’da Hocalı Katliamı’nın 27...
    6. Filistin hükümetinden "kemer sıkma"..
    7. Kaza yapan motosikletli alev aldı
    8. Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy..
    9. Sınav stresi yaşayan çocuğunuza nasıl..
    10. Venezuela, Brezilya sınırını kapatıyor
    11. Millet İttifakı İncirliova adayından..
    12. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya’dan..
    13. İYİ Parti'de ikinci büyük deprem!..
    14. KDC'nin doğusunda şiddet olayları
    15. Varisle ilgili bilinmesi gereken 5..
    16. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas..
    17. Otobüs durağına çarpan otomobil..
    18. Venezuela’dan yoksulluk içindeki..
    19. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay,..
    20. BBP'de flaş gelişme! İl teşkilatı..
    21. Sudan'da liman çalışanları toplu greve..
    22. Venezuela'da muhalif lider sınıra..
    23. 7. TSYD Ege'de Yılın Spor Ödülleri..
    24. 2019 bekçi alımı başvuruları ne zaman..
    25. Maduro duyurdu: Sınırı kapatıyorum
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa..
    27. BAE'den 5,5 milyar dolarlık savunma..
    28. 23. dönem POMEM mülakat sonuçları ne..
    29. Papa'dan piskoposlora çocuk istismarı..
    30. AK Partili başkan adayı gençlerle..
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    AK Parti DSP ile görüşecek
    AK Parti DSP ile görüşecek
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    Abdullah Gül'ün partisi 2023'e hazırlanıyor! Gül Davutoğlu'nu istemedi, Ali Babacan ısrar etti
    Abdullah Gül'ün partisi 2023'e hazırlanıyor! Gül Davutoğlu'nu istemedi, Ali Babacan ısrar etti
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...