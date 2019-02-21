2019 bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Hangi illerde olacak?

Bekçi alımı için yapılan resmi merci açıklamalarının ardından gözler Polis Akademisi Başkanlığı üzerinden yayımlanacak ilana çevrildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamanın ardından merak konusu olan 2019 bekçi alım süreci nasıl gerçekleşecek? Başvurular nasıl olacak ve bekçi alımı hangi illerde yapılabilecek? İşte detaylar...

2019 bekçi alımı başvuruları hangi illerde yapılacak?

Bekçi alımının hangi illerde başvuruya açık olacağına dair detaylar, henüz Polis Akademisi Başkanlığı tarafından erişime açılmadı. Alım yapılacak illerin mart ayının ilk haftasında erişime açılması bekleniyor.

Bekçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

Bekçi alımının mart ayında gerçekleşeceğini aktaran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilanın belirtilen süreç içerisinde kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacağını belirtti. İşte, Süleyman Soylu'nun o açıklamaları;

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarından bugüne kadar, yani 2016 yılından itibaren toplam 9 bin 444 yeni bekçimiz göreve başladı. Öncekilerle beraber hali hazırda 11 bin 382 bekçimiz görev başındadır. Halihazırda 8 bin 670 bekçimizin de atamaları yapıldı, eğitimleri önümüzdeki hafta sonuna kadar tamamlanıp göreve başlayacaklar. Bin 620 arkadaşımızın da sağlık raporu ve güvenlik soruşturma süreçleri devam etmektedir. Yani neredeyse rakam toplam 10 bin 300'e varmıştır. 10 bin 300 arkadaşımız bu ayın sonu itibarıyla görevlerine Türkiye'nin bütün vilayetlerinde başlayacaklardır. Ama bununla da yetinmiyoruz, mart ayı başında 8 bin bekçi alımı için de yeniden ilana çıkıyoruz. Netice aldık mı, evet. Ankara'da 2017 yılındaki günlük evden hırsızlık sayısı 30'du, 2018 yılında bu sayı 10'a düştü. Üçte bir oranında azalttık. Ankara'daki günlük evden hırsızlık sayısı ise yüzde 67 azaldı. Aynı şekilde İstanbul'da günlük ortalama evden hırsızlık 2017'de 78 idi, 2018'de 54'e düştü. İzmir aynı şekilde 19'dan 8'e düştü. Genel olarak mal varlığına karşı işlenen suçlarda 2017 yılına göre 2018'de yüzde 14,2 azalış, aydınlatma oranlarında ise yüzde 6,5 bir artış yaşandığını gözlemleyebiliyoruz."