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2019 Balkan Gençler Masa Tenisi Şampiyonası yarın başlayacak

- Kuzey Makedonya'da düzenlenecek organizasyona Türkiye 16 sporcuyla katılacak

11 Haziran 2019 Salı 11:47
2019 Balkan Gençler Masa Tenisi Şampiyonası yarın başlayacak


ANKARA (AA) - 2019 Balkan Gençler Masa Tenisi Şampiyonası yarın Kuzey Makedonya'da başlayacak.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan (TMTF) yapılan açıklamaya göre, başkent Üsküp'te 16 Haziran Pazar gününe kadar sürecek şampiyonaya ev sahibi ülkenin yanı sıra, Türkiye, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Yunanistan, İtalya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk ve Kosova katılacak.

Şampiyonada Türkiye'yi 8'er erkek ve kadın sporcu temsil edecek.

2019 Balkan Gençler Şampiyonası'nda mücadele edecek isimler şöyle:

Erkekler: Emir Baha Sönmez, Hakan Işık, Tarık Saim Özbek, Batuhan Gürses, Ekin Bahtiyar Toprak, Yücel Ocak, Özgür Yılmaz ve Şükrü Can Yılmaz.

Kadınlar: Feyza Demir, Yağmur Şevval Karaca, Zeynep Karaca, Asu Ayça Şenyuva, Gamze Cotra, Jale Can, Ece Haraç ve Özge Yılmaz.



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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 11:47
  1. 2019 Gençler Balkan Şampiyonası
  2. Kuzey Makedonya
  3. Masa Tenisi
  4. Üsküp

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