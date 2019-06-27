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2019 Avrupa Oyunları

- Türkiye, organizasyonun altıncı gününde bir gümüş, bir bronz madalya elde etti

27 Haziran 2019 Perşembe 00:03
2019 Avrupa Oyunları


İSTANBUL (AA) - Türkiye, 2019 Avrupa Oyunları'nın altıncı gününde bir gümüş, bir bronz madalya kazandı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2. Avrupa Oyunları'nın altıncı gününde milli sporcular, güreş, atıcılık, badminton, boks, okçuluk, kano ve atletizm dallarında mücadele etti.

Güreşte serbest stil 74 kiloda Soner Demirtaş gümüş, 57 kiloda da Süleyman Atlı bronz madalya aldı.


- Özgür Varlık'tan 2020 Tokyo kotası


Atıcılıkta Özgür Varlık, 25 metre çabuk atış tabanca elemelerinde 580 puanla 5. olarak finale çıktı.

Finaldeki rakiplerinin kota almış olmasından dolayı Özgür Varlık da 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı. Özgür Varlık finalde 6. oldu.


- Badmintoncular tur atladı


Badmintonda mücadele eden sporculardan Emre Lale, gruptaki ikinci maçını da kazanarak grup birincisi olarak bir üst tura çıktı.

Bu branşta Neslihan Yiğit de son 16 turuna lider olarak yükseldi.

Çift kadınlarda Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin, gruptaki ikinci maçlarını kaybetmelerine rağmen ikinci olarak tur atladı.


- Buse Naz Çakıroğlu yarı finalde


Boksta 51 kiloda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu, Ukraynalı rakibini 5-0 yenerek yarı finale çıktı ve bronz madalyayı garantiledi.

Bu branşta çeyrek finaldeki maçlarını kaybeden Busenaz Sürmeneli, Tuğrulhan Erdemir ve Bayram Malkan elendi.

Okçulukta Yeşim Bostan çeyrek finalde Alman rakibini 145-139'la geçerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Sloven rakibine yenilen Yeşim Bostan bronz madalya maçına çıktı. Burada Fransız rakibine mağlup olan Yeşim Bostan, oyunlara veda etti.

Kanoda Serkan Kakkaç K1 200 metre yarı finalde yedinci olarak B finalinde yarışma hakkı kazandı. Lasma Liepa ise sekizinci olarak elendi.

Atletizmde mücadele veren milli sporcular finale kalamadı.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 00:03
  1. 2019 Avrupa Oyunları
  2. türkiye

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