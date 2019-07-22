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2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali

- Milli atlet Mustafa Tekdal, 10 bin metre yürüyüşte bronz madalya aldı

22 Temmuz 2019 Pazartesi 22:34
2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali

ANKARA (AA) - 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) mücadele eden milli atlet Mustafa Tekdal, erkekler 10 bin metre yürüyüşte bronz madalya kazandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 2019 EYOF'un ikinci günü tamamlandı.

Türkiye adına günün ikinci madalyası Mustafa Tekdal'dan geldi. Erkekler 10 bin metre yürüyüş yarışını 3. sırada bitiren Mustafa, bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye'nin, ikinci gün sonunda birer altın, gümüş ve bronz madalyası bulunuyor.

15'incisi düzenlenen organizasyon, 27 Temmuz'da sona erecek.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 22:34
  1. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali
  2. EYOF
  3. Mustafa Tekdal

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