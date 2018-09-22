2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

Hükümet, işçi ve işveren arasında kıran kırana geçecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında 2019 asgari ücreti belirleyerek kamuoyuna duyuracak. Milyonlarca işçinin Ocak 2019 ayı asgari ücretin ne kadar olacağı merak edilirken, 2019 asgari ücret için ilk fiyat açıklaması da geldi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Aralık ayındaki pazarlık 2.000 TL üzerinden başlasın.” dedi.

Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren 2019 asgari ücret tutarının ne kadar olacağı daha şimdiden merak ediliyor. Aralık ayında hükümeti temsil eden heyet başkanlığında işçi ve işveren temsilcilerinin bir araya gelerek ortak bir noktada buluşarak ortaya 2019’un yeni asgari ücret tutarı çıkacak. Yerel seçimlerin de olacak olması asgari ücretin makul seviyede olmasına etki edebilir. Peki asgari ücret 2019 ne kadar olacak? İşçi kesimi 2019 asgari ücretin ne kadar olmasını istiyor? Asgari ücret ne kadar oldu?

Türkiye 2019 asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Milyonlarca işçi asgari ücretten maaşlarını alıyor. Geçinmekte zorlanan milyonlarca işçi 2019’da asgari ücretin masul seviyede olmasını bekliyor. 2019 Mart ayında mahalli yerel seçimlerin de olacak olması milyonlarca asgari ücretliyi bir nebze olsun sevindiriyor. Zira seçim öncesi siyasi partilerin asgari ücret konusunda vaatlerde bulunmaları bekleniyor. Onun için 2019 asgari ücret ne kadar olacak şimdiden merak edilmebe başlanırken 2019 asgari ücretin ne kadar olması gerektiği konusunda işçi kesimin temsilcisi konumunda olan Türk-İş’ten de asgari ücrete ilişkin önemli bir açıklama geldi.

2019 asgari ücret ne kadar olacak?

Katıldığı bir toplantıda 6 milyon asgari ücretlinin 1603 TL asgari ücretle geçinmeye çalıştığını söyleyen Türk-İş Başkanı Atalay, ”Aralık ayındaki pazarlık 2.000 Lira üzerinden başlasın.” şeklinde konuştu. Aralık ayı sonunda belli olacak yeni asgari ücreti için Türk-İş’ten dikkat çeken çağrı geldi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Aralık ayındaki pazarlık 2.000 TL üzerinden başlasın.” dedi. Aralık sonunda yeni asgari ücret belli olacak. Türk-İş, asgari ücret için ilk çağrıyı yaptı. Başkanı Ergün Atalay, “Esnaf can suyu, işveren nefes kredisi istiyor. 6 milyon asgari ücretli bin 603 lira asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Aralık ayındaki pazarlık 2 bin lira üzerinden başlasın” dedi. Ergün Atalay, domatesin 5 TL, üzümün 7 TL olduğunu, 1.5 ay önce 22 TL olan yağın da 40 Lira’ya çıktığını ifade etti. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Burası iktidarın ve muhalefetin ne kadar ülkesi ise işçinin de bizim de ülkemiz” ifadesini kullandı.