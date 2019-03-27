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2019 AÖF bahar dönemi vize sınavı ne zaman? AÖL 2019 Açık öğretim lise sınav tarihi ne zaman?

AÖF sınav tarihleri 2019 yılında bahar dönemi sınavlarına katılacak öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. AÖF sınav tarihleri Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri tarafından araştırılmaya devam ediyor.2018-2019 eğitim öğretim dönemi sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilerde AÖF bahar dönemi vize tarihleri açıklanmıştı. 2019 AÖF bahar dönemi vize sınavı ne zaman? AÖL sınav tarihleri 2019 yılında da merak edilen konular arasında yer alıyor. Açık öğretim lise sınav tarihi ne zaman? Yeni dönem kayıtlarını yapan öğrenciler, Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınavlarına girecekler.

27 Mart 2019 Çarşamba 12:15
2019 AÖF bahar dönemi vize sınavı ne zaman? AÖL 2019 Açık öğretim lise sınav tarihi ne zaman?

AÖF sınav tarihleri 2019 yılında bahar dönemi sınavlarına katılacak öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. AÖF sınav tarihleri Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri tarafından araştırılmaya devam ediyor.  2018-2019 eğitim öğretim dönemi sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilerde AÖF bahar dönemi vize tarihleri açıklanmıştı. 2019 AÖF bahar dönemi vize sınavı ne zaman? AÖL sınav tarihleri 2019 yılında da merak edilen konular arasında yer alıyor. Açık öğretim lise sınav tarihi ne zaman? Yeni dönem kayıtlarını yapan öğrenciler, Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınavlarına girecekler. 

AÖF sınav tarihleri 2019 yılında bahar dönemi sınavlarına katılacak öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Sınava ilişkin detaylar ve bazı bilgiler ise su şekilde: Binlerce öğrencinin katılacağı AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 13 - 14 Nisan 2019 tarihinde yapılacak. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecektir. Sınavlar Cumartesi-Pazar günleri dört oturum halinde yapılmaktadır.

AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman?

Bahar Dönemi Ara Sınavı 13 - 14 Nisan 2019

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25 - 26 Mayıs 2019

Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 20 Temmuz 2019

AÖF sınav kuralları neler?

Öğrenciler seçmiş oldukları sınav merkezlerinde sınava katılırlar. Öğrencilerin; ara sınav ve dönem sonu sınavlarına hangi il, ilçe, bina, salon, sıra, tarihte ve saatte sınava gireceği “Fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi”nde belirtilmektedir.

Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini sınav tarihinden bir hafta öncesinde www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.

AÖL 2019 Açık öğretim lise sınav tarihi ne zaman? 

AÖL sınav tarihleri 2019 yılında da merak edilen konular arasında yer alıyor. Açık öğretim lise sınav tarihi ne zaman? Yeni dönem kayıtlarını yapan öğrenciler, Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınavlarına girecekler. Sınavlar iş takviminde yazan tarihlerde hafta sonu Cumartesi ve Pazar iki gün, dört oturumda yapılıyor. Öğrenciler oturum başı 2.5 saat soru çözme imkanı tanınıyor. Yeni dönemde sınav tarihleri ile ilgili MEB açıklama yaptı. AÖL 2. dönem sınavları 06-07 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek. AÖL sınavlarında her soru 4 şıktan oluşmaktadır ve bu sınavlarda 4 yanlış bir doğruyu götürmez.

MEB AÖL sınavları ne zaman?

MEB'in yayımladığı duyuruya göre, AÖL 2. dönem sınavları 06-07 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacak. Bu sınav ve bundan sonra yapılacak tüm sınavlarda yeni kitaplardan sorumlu olunacak.

AÖL 2. dönem sonu sınavlarının ilk oturumu 6 Nisan'da 09:30'da gerçekleştirilecek,

AÖL 2. dönem sonu sınavlarının ikinci oturumu 6 Nisan 14:00'te gerçekleştirilecek,

AÖL 2. dönem sonu sınavlarının son oturumu ise 7 Nisan 14:00'te gerçekleştirilecek.

Yedek Salon Aday İşlemleri hakkında yapılması gereken iş ve işlemler için, İl - İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Komisyonlarınca 20 MART 2019 -  01 NİSAN 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Açık Öğretim Sınavlarında, Yedek Salonlarda sınava girmek isteyen öğrencilerin; dilekçe ve mazeretlerini belirten belgelerle, ilgili İl - İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

AÖL sınav giriş belgesi açıklandı mı?

Açık lise ikinci dönem sınavı giriş belgeleri 03 Nisan 2019 tarihi itibariyle yayınlanması bekleniliyor. Sınav giriş belgenizi AÖL’ün resmi internet sitesi üzerinden güvenlik kodu, öğrenci numaranız ve şifreniz ile öğrenci girişi yaparak öğrenebilirsiniz. Sınav Giriş Belgenizi ‘'Öğrenci Genel Bilgileri'' menüsü altında yer alan ‘' Sınav Giriş Belgesi'' ekranından seçerek yazdırabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 12:15
  1. 2019 AÖF bahar dönemi vize sınavı ne zaman?
  2. AÖL 2019 Açık öğretim lise sınav tarihi ne zaman?
  3. AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman?
  4. AÖF sınav kuralları neler?
  5. MEB AÖL sınavları ne zaman?
  6. AÖL sınav giriş belgesi açıklandı mı?
  7. AÖF sınav tarihleri 2019

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