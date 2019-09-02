2019-2020 Adli Yılı açılışı

ANKARA (AA) - Ankara Barosu üyeleri, 2019-2020 Adli Yılı'nın açılış yılı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti.

Baro Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindekiler, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Sağkan, şunları yazdı:

"Yeni adli yılda daha güzel bir gelecek için verdiğimiz çabanın üzerine güneş olup her gün doğacağınızın farkındayız. Bu sebeple yeni adli yıl bizim güneşimizin doğduğu ve yükseldiği yerdir. Bunu Anıtkabir'de karşılamamız kendimize, çocuklarımıza, geleceğimize ve mesleğimize minnetle karışık bir borcumuzdur. Asıl borcumuz açtığınız aydınlık yolda hiç yılmadan yürümektir."