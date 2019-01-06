2018’in satış rekoru Renault’da

Mehmet Canıtatlı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2018 yılı otomobil satış rakamlarını açıkladı. Geçtiğimiz yıl Türkiye’de en çok satılan 20 otomobil markası sıralamasında 2017’ye göre değişiklik yaşandı. Renault en çok tercih edilen marka oldu. İşte tüketicilerin 2018’de sıfır kilometrede en çok tercih ettikleri markalar ve satış adetleri:

Marka Satış Adedi

Renault 76.931

Volkswagen 49.749

Hyundai 32.009

Toyota 30.819

Honda 28.661

Dacia 26.193

Nissan 24.605

Skoda 21.340

Opel 20.960

Mercedes 14.445

Audi 13.295

Bmw 12.728

Seat 10.383

Kia 7.694

Volvo 5.943

Suzuki 2.878

47 milyar lira kredi kullanıldı

Bireysel ve tüketici kredileri 2018 yılında toplamda 518 milyar lira büyüklüğüne ulaşırken, otomotiv alımı için kullanılan kredi miktarı 47 milyar 498 milyon lira olarak gerçekleşti. Otomotiv sektöründe tüketiciler kredi kullanımı için finansman şirketlerini tercih ederken, otomobil kredisi kullanımında finansman şirketlerinin payı yüzde 56’ya ulaştı. 2017 yılında bu oran yüzde 53 olarak gerçekleşmişti.

İndirim, sektörü canlandırdı

2018 yılının son iki ayında hayata geçirilen ÖTV indirimi uygulamasının otomotiv sektöründe canlanmaya yol açtığını belirten ALJ Finans Genel Müdürü Soner Irmak, “ÖTV indirimi ile pazarda yaşanan hareketlilik, finansman şirketlerine de yansıdı. Bu dönemde sıfır araba almak isteyen tüketicilerin ve şirketlerin kredi kullanımı artış gösterdi. Böylelikle 2018 yılında bireysel otomobil kredileri stoğu 16 milyar 279 milyon lira, ticari otomobil kredileri stoğu ise 31 milyar 220 milyon lira olmak üzere toplam 47 milyar 498 milyon lira olarak gerçekleşti’’ dedi.

2018’in galibi ikinci el piyasası oldu

Sıfır otomobil pazarı 2018 yılında daralırken, ikinci el pazarı yaklaşık yüzde 8 arttı. 2018 yılında her 1 sıfır otomobil karşılığı 6 adet ikinci el araç satıldı. 2019 yılında sıfır otomobil pazarında düşüşün devam edeceği öngörülürken, ikinci el pazarında ise büyümenin devam etmesi bekleniyor. Otoshops Genel Müdürü Murat Aydın, “Sıfır- ikinci el oranı yıl sonunda 1’e 10 oranına bile gelebilir. Devam eden ÖTV indirimi uygulamasının pazara etkisinin daha sınırlı olacağını düşünüyoruz. Çünkü stoklardaki 2018 model sıfır araç stokları eridi. 2019 model araçlar ise maliyet artışları göz önüne alındığında daha üst bir seviyeden pazara sunulacaktır” dedi.