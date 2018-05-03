Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

2018'in ilk şehir hastanesi orada açılacak

Yozgat, Mersin, Isparta ve Adana'nın ardından Türkiye'nin 5. şehir hastanesi, 5 Mayıs'ta Kayseri'de açılacak.

03 Mayıs 2018 Perşembe 16:31
2018'in ilk şehir hastanesi orada açılacak

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 2018'de hizmete başlayacak Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü (Şehir Hastanesi) hakkında bilgi verildi.

Açıklamaya göre, 5 Mayıs Cumartesi günü törenle hizmete açılacak 464 bin 69 metrekare kapalı alanı bulunan Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü, bin 607 yatak kapasitesine sahip olacak. Hastanede yüksek standartta fiziki, teknik imkanlar sunulacak ve son teknolojiye sahip tıbbi cihazlarla hizmet verilecek.

Ana hastanede 499 tek, 259 çift kişilik oda yer alacak, 361 poliklinik, 43 ameliyathane, 241 yoğun bakım ve 26 diyaliz yatağı bulunacak.

HASTANELERİN YATAK KAPASİTELERİ

Sağlık kampüsünde, branşlara göre genel hastane 480, kadın doğum ve çocuk hastanesi 261, kalp ve damar hastalıkları 412, psikiyatri hastanesi 120, fizik tedavi ve rehabilitasyon 200, yüksek güvenlikli adli psikiyatri 100, fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi 200 yatakla hizmet verecek.

Hasta odalarının her biri ayrı tuvalet, banyo, televizyon ve buzdolabına sahip olacak. Hastanede, 3 bin 33 araçlık kapalı, 220 araçlık da açık otopark bulunacak.
 Hizmete açılacak Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü'nün yanı sıra 2018 içerisinde Ankara Bilkent, Manisa, Elazığ ve Eskişehir şehir hastanelerinin de hizmete açılması planlanıyor.

AA

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 16:31
  1. Manisa
  2. Eskişehir
  3. Elazığ
  4. Ankara
  5. Kayseri
  6. Türkiye
  7. Yozgat
  8. Mersin
  9. Isparta
  10. Adana
  11. Sağlık Bakanlığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çankırı Belediye Başkanı belli oldu
    1. Çankırı Belediye Başkanı belli oldu
    2. İşgalci İsrail'den küstah çıkış
    3. Çankırı'da AK Partili aday kazandı
    4. Zincire dolanan köpeğin imdadına..
    5. Nikahtan sonra hayatının şokunu yaşadı
    6. Bakan Veysel Eroğlu'nun konvoyunda..
    7. İnanılmaz unutkanlık 56 bin liradan..
    8. Amed Sportif Faaliyetler PFDK’ya sevk..
    9. YSK açıkladı! Hafta sonları da yapılacak
    10. TSK: Teröristlere ait İHA düşürüldü
    11. Voleybolcu öğrencilerin minibüsü..
    12. Kütahya'da Bakan Eroğlu'nun konvoyunda..
    13. "Kurgu yaptım" dedi, itiraftan vazgeçti
    14. Yeşil erik yemeniz için 11 sebep
    15. 'Kupa finallerini yurt dışında..
    16. Nijerya'da feci kaza! Çok sayıda ölü..
    17. Ebeveynler dikkat! 6 ay o şekilde..
    18. Aksaray merkezli FETÖ operasyonu: 11..
    19. Yunanistan sınırında 3 PKK şüphelisi..
    20. Ahmet Davutoğlu'ndan flaş karar
    Macron'dan savaş çıkaracak gaf: Lezzetli eşiniz...
    Macron'dan savaş çıkaracak gaf: Lezzetli eşiniz...
    Kosovalı Başbakanın gerçek yüzü: Müslüman değiliz, Türkler de...
    Kosovalı Başbakanın gerçek yüzü: Müslüman değiliz, Türkler de...
    Diriliş'e geri dönen Baycu Noyan tarihte kimdir? Nasıl öldü?
    Diriliş'e geri dönen Baycu Noyan tarihte kimdir? Nasıl öldü?
    Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!
    Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!
    Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan'a adaylık teklifi!
    Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan'a adaylık teklifi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Veriler açıklandı... Avrupa veled-i zina kaynıyor!
    Veriler açıklandı... Avrupa veled-i zina kaynıyor!
    Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı
    Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı