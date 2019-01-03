2018’i dolu dolu geçirdiler, 2019’a moralle girdiler! Dövizin rotasını Türkiye’ye çevirecekler

Mehmet Canıtatlı

Yönetim kadrosunu 2018’de yenileyen İTO’nun global ölçekli şirketlerin bağlı olduğu Oda yönetimleri ile olan temasları meyvelerini veriyor. 2019’u ihracat yılı ilan ettiklerini söyleyen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Türk girişimcisini 2019’da 38 fuara taşıyacağız. İki yıl arka arkaya ihracat yapmamış, özellikle imalatçı ve ihracatçı firmalarımızın elini daha sıkı tutacağız” dedi.

İşte İTO’nun 2019 yılı dış açılım ajandası

Reel sektör olarak ekonomiyi ‘cari fazladan vazgeçmeden’ büyütmek için çalışacaklarını söyleyen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “İstanbul Ticaret Odası olarak, 2019’da ülkemizi, üretim gücüyle çekici hale getirecek çalışmaların içinde olacağız. Cari fazlanın kaynağı ancak katma değerli üretimden gelen zenginlik olursa anlamlı olur. Ekonomimizin hava durumunu gösteren tek barometrenin dolar kuru olmasını ancak bu şekilde önleyebiliriz” mesajını vererek yol haritasını şöyle anlattı:

Herkes ihracat yapacak

-Küçük-büyük her üyemizin ihracat yapması, yapabiliyor olması en büyük hedefimiz. Küçük girişimcilerimizin ilk kez e-ihracatla yapacağı bir satış, 20 dolarlık bile olsa, o firma için küçük ama biriktiğinde Türkiye için büyük bir adım olacak.

14 ülkede 38 fuar

-Üyelerimizi 2019’da, ocak ayından aralık ayına kadar 14 ülkede tam 38 fuara taşıyacağız. 900 firmamızın katılacağı bu fuarlarda, toplam 17 bin metrekarelik alanda Türk ürünlerini teşhir edeceğiz. Böylece B2B görüşmeler, standlar ve sektörel heyet programları ile ihracatımıza değer katacağız, ihracat rakamlarımızı yukarılara taşıyacağız.

İhracata ilk adım

-İhracata İlk Adım Programı’na, 2019’da yeniden başlayacağız. Yerli ve yabancı ana sanayicilerin satın alma bölümlerine doğrudan özel olarak, teknik talep eşleştirme organizasyonları yapacağız. Yani 2018’de düzenlediğimiz Tedarikçi Günlerini, kapsamlı ve yaygın hale getireceğiz. Türk girişimcilerin dış pazarlara açılmasına yönelik verilen ulusal ve uluslararası destekler için Girişimci Günleri düzenleyeceğiz. Ticaret, dijital pazarlama gibi alanlarda sektörlerin tüm paydaşlarının katılacağı konsept seminerler gerçekleştireceğiz. İhracat ile ilgili süreci yavaşlatıcı ve maliyet artırıcı her türlü bürokrasinin iyileştirilmesi için önerilerimizi hükümetle paylaşmaya devam edeceğiz.

Afrika’ya açılım

-İstanbul Ticaret Odası olarak 2019’u, aynı zamanda ‘Afrika Açılım Yılı’ olarak görüyoruz. Çünkü Afrika’yı da tıpkı Asya ülkeleri gibi gelecek 10 yılın en iyi pazarı olarak kabul ediyoruz. Hedefimiz, ihracat yapma potansiyeli olup da yapamayanları ihracatla tanıştırmak.

Her bir temsilci ticari bir elçi

2018 yılında yurtdışı şube açılışları ve temsilcilik atamalarıyla uluslararası arenadaki markasını güçlendiren Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Şubat 2019’da Irak’ın Bağdat ve Erbil vilayetlerinde iki şube açarak 90 ülkedeki şube sayısını 220’ye çıkaracak.

2018 Afrika yılı

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, 2018 yılında ard arda MÜSİAD’ın hizmete giren yeni şubelerle uluslararası arenadaki gücünü perçinlediğini dile getirdi. Yurt Dışı Teşkilatlanma Komisyonunun 2017’de hız verdiği dünyanın çeşitli noktalarına temsilcilik atamaları girişimlerinin 2018’de zirve yaptığını vurgulayan Kaan, ‘’Göreve geldiğimiz tarihten bugüne kadar yurtiçi ve yurtdışında, genel idare kurulu toplantılarından çalıştaylara kadar geniş bir yelpazede birçok organizasyon düzenlendi. Bunların her biri Türkiye’nin ekonomik gücünü ilgili ülkelerle paylaşmamamızda büyük rol oynuyor’’ mesajını verdi.

2018 yılını Afrika yılı ilan eden MÜSİAD, bir taraftan kıtadaki iş alemi ile ticari olan münasebetleri geliştirirken diğer taraftan teşkilatlanma çalışmalarına da hız verdi. Asya-Pasifik merkezli teşkilatlanma modeliyle ilerleyen dernek Malezya merkezli girişimlerine bu yıl hız verecek. MÜSİAD yönetiminin önem verdiği Asya-Pasifik bölgesiyle ihracatı arttırmak ve ticari hacmi büyütülmesi noktasında ciddi girişimleri bulunuyor. ABD’de de temsilcilik atağında olan dernek, Türk iş insanlarının farklı eyaletlerde yapacağı yatırımlara ön ayak olacak girişimlerini sürdürüyor. Azerbaycan ve Gürcistan’da da temsilcilikleri bulunan MÜSİAD’ın Türkmenistan, Kırgızistan, Ukrayna, Özbekistan, Pakistan ve Tacikistan’da da etkin girişimlerde bulunarak üyelerinin dış açılımlarını bu bölgelerde de ortaya koymalarına vesile oluyor.

MÜSİAD Rusya’da

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın stratejik noktalar olarak konumlandırdığı Rusya, Hindistan, Çin ve Meksika’da teşkilatlanmayı öncelikli hedef olarak belirleten MÜSİAD, bu kapsamda Çin’de 4 farklı eyalette temsilcilik açarken, Rusya’da da önemli bir adım atarak temsilcilik açtı.

İhracat üslerini hayata geçirecek

“2019 ile birlikte enerjimizi verimli noktalara yönlendirmeye başladık” diyen ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ise Yeni Akit’e yaptığı değerlendirmede, ağırlıklı olarak katma değeri yüksek yerli ürünlere yönelmenin kaçınılmaz bir gerçeklik olduğuna vurgu yaptı. Dünya’da yaşanan ticaret savaşları sonrası, paranın seyrinin başka yönlere kaymaya başladığına dikkat çeken Aydın şöyle konuştu:

Teknolojide yerli hamle

“Bu yönlerden biri de teknoloji alanında yaşanıyor. Türkiye’nin de Dünya’da ekonomi alanında söz sahibi olabilmesi için özellikle yerli teknoloji alanında hamleler yapması gerekiyor. 2013 yılından bugüne Ar-Ge çalışmalarında bir artış gözlemlemekteyiz. 2017 yılında Ar-Ge harcamalarının bir önceki yıla oranla yüzde 21,2’lik artışla 29 milyar 855 milyon TL’ye yükseldiğini gördük. Yani Ar-Ge harcamalarının gayrisafi yurtiçi hâsıla içindeki oranı yüzde 0,96 çıktı. Bu artışa özel sektör öncülük etti. Artış güzel bir şey fakat teknolojik ürün ihraç eden ülkelere nispeten yeterli mi hayır değil. Teknoloji ihraç etmek istiyorsak bu oranı ciddi bir şekilde arttırıp yüzde 3’lere 4’lere çıkartmamız gerekiyor. Öncelikle 2019 hedeflerimizin başında bu gelmeli. Bununla birlikte beyin göçü yoluyla dışarıya kaptırdığımız bilim insanlarımızı yurdumuza döndürerek onlara alanlarında çalışabilecekleri güzel imkânları sağlamalıyız.

Uçtan uca yerlileşme

2019 yılı içinde hedefimiz gayet net, katma değeri yüksek, marka değeri taşıyan yerli ve milli teknolojik ürünler. Yani uçtan uca yerlileşme politikası başlıca hedefimiz.‘’

ASKON 2019’da neler yapacak?

-Avrupa’nın en büyük e-ihracat konferansını, Akıllı Teknolojiler Zirve ve Sergisi Smart Future Expo’yu, üyelerimizin ürünlerini dış dünyaya pazarlayabilmesi için Turkish Business Platformu ve üyelerimiz arasında ticareti geliştirebilmek için ASKON Sosyal İş Ağı Projesi ASİA’yı planladık ve devreye soktuk. Bünyemizde bulunan birçok firmamız gerek otomotiv yedek parçası olsun, gerek gsm ve bilgisayar teknolojilerinde olsun birçok ürünün parça üreticiliğini yapıp ihraç etmektedir.

-Kültepe Ekonomi Zirvemizde alternatif para birimlerini ve yeni ticaret yöntemlerini ele alırken, yerli tohum zirvesi ile dünya da tarım alanında nasıl söz sahibi olabiliriz onu konuşacağız.

-Türkiye’nin dünyanın ilk on ekonomisi arasında olmasını sağlamak için topyekûn çalışacağız. Bu bağlamda ilk 180 günlük ve ikinci 180 günlük eylem planlarımızı hazırladık. İlk 180 günlük eylem planımız içerisinde İstanbul ve Ankara olmak üzere ASKON Bürokrasi üslerini hayata geçireceğiz. Dünyanın önemli ticaret merkezlerinden olan üç noktada ASKON İhracat üslerini hayata geçireceğiz. İkinci 180 günde diğer 3 noktada olmak üzere bu ticaret üslerinin sayısını altıya çıkartacağız.

-Akademisyenler ile birlikte raporlarımız olacak.