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2018'de transfere 7 milyar dolar harcandı

- FIFA'nın raporuna göre, 2018'de futbol kulüplerinin yaptığı transfer harcaması, önceki yıla göre yüzde 10,3 artarak 7,03 milyar dolar oldu

30 Ocak 2019 Çarşamba 16:40
2018'de transfere 7 milyar dolar harcandı

ANKARA (AA) - Dünyadaki futbol kulüpleri, 2018'de transfere 7,03 milyar dolar harcadı.

FIFA Uluslararası Transfer Eşleştirme Sistemi'nden (ITMS) faydalanarak hazırlanan rapora göre, 1 Ocak-31 Aralık 2018 döneminde küresel ölçekte gerçekleşen transfer sayısı, 2017'ye oranla yüzde 5,6 artarak 16 bin 533'e çıktı.

Dünya çapında transfer için yapılan harcama, yüzde 10,3'lük yükselişle 7,03 milyar dolara ulaştı. Bu miktarın yüzde 78,2'sini, Avrupa kulüplerinin arasındaki transferler oluşturdu.

Geçen yıl 31 kulüp, transfere 50 milyon dolar veya üstünde para harcadı. 7,03 milyar dolarlık küresel harcamanın yarısından fazlasını bu kulüpler yaptı.

Suudi Arabistan kulüplerinin, 2018'de 173,9 milyon dolarla transfere en fazla para harcayanlar sıralamasında 7'nciliğe yerleşmesi dikkati çekti.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 16:40
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