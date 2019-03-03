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2018’de 872 milyon lira kâr etti! Petkim hem büyüdü hem kazandı

SOCAR Türkiye’nin iştiraki Petkim Petrokimya Holding AŞ (Petkim), güçlü mali yapısıyla dikkat çekiyor. 2018 itibariyle aktif büyüklüğünü yüzde 62 artırarak 12 milyar 600 milyon liraya taşıyan şirket, net kârını da 872 milyon liraya yükseltti.

03 Mart 2019 Pazar 11:36
2018’de 872 milyon lira kâr etti! Petkim hem büyüdü hem kazandı

Petkim, geçen yıl toplam 1 milyon 800 bin tonluk satış miktarına ulaştı. Genel Müdür Anar Mammadov, 2018’de hem satışlarda hem de üretimde güçlü bir performans sergilediklerini ifade etti.

Yatırımlar meyve verecek

STAR Rafineri’yle 2019’da da sürdürülebilir karlılıklarını artırmayı hedeflediklerini belirten Mammadov, şu değerlendirmelerde bulundu: “2018 Petkim için başarılı bir dönem oldu. Tüm dünyada küresel ekonomik dalgalanmaların yaşandığı 2018 yılında biz verimliliğe odaklanıp uzun vadeli düşünerek göstergeleri olumluya çevirebildik. Petkim olarak, global ve yerel gelişmeleri yakından takip ettik. Pazar ve müşteri taleplerini önceden görerek, hızlı yanıtladık. İthalatçıların zorlandığı koşullarda dahi yerli üreticilerimize ham madde desteği sağlayarak ekonomiye değer katmaya devam ettik. 2019’a da yenilenmiş tesisimizle başladık. Dijitalleşmeye yaptığımız yatırımların meyvesini de bu yıl almaya başlayacağız.STAR Rafineri’den ilk naftayı geçen ay aldıklarını hatırlatan Mammadov, SOCAR Türkiye’nin kurduğu bu entegrasyon zincirinin kârlılıklarına direkt etki edeceğini açıkladı. Rafinerinin tam kapasite çalışmasıyla hammaddelerini navlun ücreti ödemeden daha yüksek kalitede alacaklarına işaret eden Mammadov, “Petkim’i Türkiye’nin ve Azerbaycan’ın en dijital şirketi yapmak için aralıksız çalışıyoruz. Tüm bunların neticesinde şirketin son yıllarda giderek artan kârlılığını ve performansını 2019 yılında daha üst seviyelere çıkaracak güçlü planlar yapıyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 11:36
  1. Petkim
  2. Genel Müdür Anar Mammadov
  3. STAR Rafineri
  4. SOCAR Türkiye
  5. Azerbaycan

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