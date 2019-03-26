2018’de 549 bin kişiye iş sağlandı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) “İşgücü İstatistikleri 2018” verilerine göre, Türkiye genelinde istihdam edilenlerin sayısı 549 bin kişi artarak 28 milyon 738 bin kişiye ulaştı. İşsiz sayısı ise geçen yıl 2017’ye göre 83 bin kişi artarak 3 milyon 537 bin kişi oldu. İşsizlik oranı, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla 0,1 puan artarak yüzde 11’e yükseldi.

Çalışan sayısı 29 milyona dayandı

2017’de işsizlik oranı yüzde 10,9, işsiz sayısı ise 3 milyon 454 bin olarak açıklanmıştı. Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) işsizlik oranı 2018 yılı için 11,3 olarak öngörülmüştü. Verilere göre, işsizlik oranı erkeklerde yüzde 9,5, kadınlarda yüzde 13,9 olarak hesaplandı. Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı 549 bin kişi artarak 28 milyon 738 bin kişiye, istihdam oranı da 0,3 puan artışla yüzde 47,4’ye yükseldi. Bu oran erkeklerde yüzde 65,7, kadınlarda yüzde 29,4 olarak belirlendi.

17 yıldaki en yüksek oran

İşgücü İstatistikleri 2018 sonuçlarını değerlendiren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Son 17 yıldaki en yüksek iş gücüne katılım ve istihdam oranına ulaştık. 2018’de iş gücü piyasasına yeni 631 bin kişi katıldı. Bunun yüzde 87’sini istihdama kazandırdık. Kadınlarda ise bu oran yüzde 92” diye konuştu.