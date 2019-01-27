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“2018’de 3 milyar liralık kaçakçılık ortaya çıkarıldı”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gümrük Muhafaza ekiplerinin başarılı operasyonları sonucu 2018 yılında toplam 3 milyar 34 milyon liralık kaçakçılık olayının ortaya çıkarıldığını belirtti.

27 Ocak 2019 Pazar 09:59
“2018’de 3 milyar liralık kaçakçılık ortaya çıkarıldı”

Geçtiğimiz yıl kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerinin sonuçlarına ilişkin bilgi veren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gümrük Muhafaza ekiplerinin başarılı operasyonları sonucu 2018 yılında toplam 3 milyar 34 milyon liralık kaçakçılık olayının ortaya çıkarıldığını, 46 ton 341 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtti.

Uyuşturucu ilk sırada

Kaçakçılığın hem kamu gelirlerinde ciddi kayba yol açtığını hem de haksız rekabete, gelir dağılımında adaletsizliğe ve ekonomide dengesizliğe neden olduğunu ifade eden Bakan Pekcan, şu bilgileri paylaştı: “Teknik ve idari kapasitemize, altyapımıza ve insan kaynağımıza yaptığımız yatırımlar ve her alanda yürütülen etkin mücadelemizin sonucunda başta uyuşturucu, sigara ve akaryakıt olmak üzere birçok eşya türünde, kaçakçılığın önlenmesi noktasında çok önemli mesafe elde edilmiştir. Gümrük Muhafaza ekiplerimizce kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen başarılı operasyonlar sonucunda, 2018 yılında 5 bin 664 olayda toplam 3 milyar 34 milyon liralık kaçakçılık olayı ortaya çıkarılmıştır. Ele geçirilen kaçak eşya değerinde bir önceki yıla göre yüzde 20’lik artış kaydedilmiştir.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 09:59
  1. kaçakçılıkla mücadele
  2. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  3. Gümrük Muhafaza
  4. Bakan Pekcan

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