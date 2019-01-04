0553 313 94 23

2018 yılı ihracat rakamları açıklandı

Otomotiv endüstrisi, 2018'de 31 milyar 568 milyon 469 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu - Geçen yıl en fazla ihracat artışı yüzde 36,1'le çelik sektöründe yaşandı- Almanya, geçen yıl gerçekleştirilen 15,8 milyar dolarlık dış satımla Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı olmaya devam etti

04 Ocak 2019 Cuma 13:35
2018 yılı ihracat rakamları açıklandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye, geçen yıl 168 milyar 88 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatına imza atarken, otomotiv endüstrisi 31,6 milyar dolarlık dış satımla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından, 2018'de gerçekleştirilen ihracat rakamları açıklandı.

Buna göre, ihracat Aralık 2018'de 2017'nin aynı ayına kıyasla yüzde 0,4 artışla 13,9 milyar dolara yükseldi. Böylece 2018'de toplamda 168 milyar 88 milyon dolarlık ihracata ulaşıldı. Bu rakam 2017'ye kıyasla yüzde 7,1'lik artışa işaret ederken, aynı zamanda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti.

Sektör bazında bakıldığında otomotiv endüstrisi 2018'de 31 milyar 568 milyon 469 bin dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv endüstrisi, bu sonuçla 2018'de en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Otomotiv endüstrisini 17 milyar 642 milyon 157 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 15 milyar 554 milyon 861 bin dolarla çelik takip etti.


- En fazla ihracat artışı çelikte


Geçen yıl en fazla ihracat artışını yakalayan sektör yüzde 36,1'le çelik sektörü oldu. Bu dönemde dış satımında en fazla düşüşü ise yüzde 26 ile gemi ve yat sektörü yaşadı.

Türkiye'nin toplam ihracatının 2018'de yüzde 83,4'üne sanayi grubu imza attı. Söz konusu grupta 2017'ye göre yüzde 12,4'lük artışla 136 milyar 325 milyon 297 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Toplam ihracatın yüzde 13,8'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 6,7'lik yükselişle 22 milyar 645 milyon 609 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,7 pay alan madencilik grubunda da yüzde 2,7'lik azalışla 4 milyar 561 milyon 662 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.

- En fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti


Geçen yıl Türkiye'den en fazla ihracat yapan ülke 15,8 milyar dolarla Almanya oldu.

Almanya'yı 11 milyar 47 milyon dolarla Birleşik Krallık, 9 milyar 468 milyon dolarla İtalya ve 8 milyar 253 milyon dolarla ABD izledi.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2017 ve 2018 yılı ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):


1 -31 ARALıK1OCAK -31 ARALıK
SEKTÖRLER20172018Değişim(2018/2017) Pay (2018)(Yüzde)20172018Değişim(2018/2017) Pay(2018)(Yüzde)
I. TARIM2.131.5482.086.419-2,115,421.217.01222.645.6096,713,8
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER1.461.8221.413.440-3,310,414.511.89215.117.1034,29,2
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar veMamulleri 562.187597.8896,44,46.369.1786.688.8635,04,1
Yaş Meyve ve Sebze 359.364282.516-21,42,12.230.8262.326.6714,31,4
Meyve Sebze Mamulleri 117.563128.2419,10,91.415.8691.564.92110,51,0
Kuru Meyve ve Mamulleri 131.137126.714-3,40,91.279.7361.388.9128,50,8
Fındık ve Mamulleri 159.069165.3213,91,21.862.7611.636.941-12,11,0
Zeytin ve Zeytinyağı 43.62333.082-24,20,2322.917399.59823,70,2
Tütün 78.54472.345-7,90,5945.8121.011.8977,00,6
Süs Bitkileri ve Mam.10.3357.331-29,10,184.79399.30017,10,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER221.902214.189-3,51,62.260.2852.513.89311,21,5
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller221.902214.189-3,51,62.260.2852.513.89311,21,5
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ447.825458.7892,43,44.444.8345.014.61312,83,1
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri447.825458.7892,43,44.444.8345.014.61312,83,1
II. SANAYİ10.998.11511.097.3090,981,9121.278.547136.325.29712,483,4
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER1.015.899930.733-8,46,911.785.11612.395.1605,27,6
Tekstil ve Hammaddeleri692.201623.298-10,04,68.097.9918.461.4834,55,2
Deri ve Deri Mamulleri 123.401117.034-5,20,91.523.0631.667.3759,51,0
Halı 200.298190.401-4,91,42.164.0622.266.3014,71,3
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.1.367.4961.513.51010,710,916.045.34617.372.1178,310,3
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.367.4961.513.51010,710,916.045.34617.372.1178,310,3
C. SANAYİ MAMULLERİ8.614.7208.653.0650,462,293.448.085106.558.02114,063,4
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.435.8101.306.997-9,09,417.031.26917.642.1573,610,5
Otomotiv Endüstrisi2.487.3452.473.262-0,617,828.527.97631.568.46910,718,8
Gemi ve Yat120.77938.576-68,10,31.337.960990.529-26,00,6
Elektrik Elektronik ve Hizmet1.090.438960.026-12,06,910.478.56011.309.4597,96,7
Makine ve Aksamları603.671664.26610,04,86.080.5657.317.10720,34,4
Demir ve Demir Dışı Metaller 625.201632.9531,24,66.809.2038.086.38618,84,8
Çelik1.159.6591.462.32726,110,511.430.86515.554.86136,19,3
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri235.847242.9423,01,72.705.5502.987.89910,41,8
Mücevher281.486251.863-10,51,83.278.6324.410.43934,52,6
Savunma ve Havacılık Sanayii202.982253.49624,91,81.738.5122.035.33417,11,2
İklimlendirme Sanayii356.650352.949-1,02,53.916.8104.533.72115,82,7
Diğer Sanayi Ürünleri14.85213.408-9,70,1112.186121.6608,40,1
III.MADENCİLİK411.301373.659-9,22,74.689.0544.561.662-2,72,7
Madencilik Ürünleri411.301373.659-9,22,74.689.0544.561.662-2,72,7
T O P L A M(TİM*)13.540.96413.557.3860,197,5147.184.613163.532.56911,197,3
İhracatçıBirlikleri Kaydından Muaf İhracat303.469344.37713,52,59.807.0944.555.068-53,62,7
T O P L A M13.844.43313.901.7630,4100,0156.991.707168.087.6377,1100,0

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 13:35
  1. İhracat
  2. otomotiv
  3. TİM

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde trafo patladı
    1. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde..
    2. Pegasus’tan gençlere özel “Pilot..
    3. Sabancı Vakfı’ndan STK’lara 1..
    4. 'Kadroya geçenler için enflasyon zammı..
    5. TOKİ, 15,7 milyarlık hak ediş ödemesi..
    6. Gönül Yazar hastaneye kaldırıldı
    7. Kanserojen maddeye yerli kit ile geçit..
    8. Galatasaray'dan genç futbolcuya..
    9. Almanya'da skandal! Merkel de kurban..
    10. Kütüphane gibi otobüs durakları
    11. Çocuğunuzu el ayak hastalığından nasıl..
    12. Poşetlerde "doğaya" yönelik ifadeler..
    13. 2018 yılı ihracat rakamları açıklandı
    14. Sözleşmeli öğretmen maaşları ne kadar..
    15. Polis Akademisi sınav sorularının..
    16. Savaşın acımasız yüzünden kışın zor..
    17. İran donanması Atlas Okyanusu'na..
    18. Tobias Heintz, Kasımpaşa'da
    19. İzmir'de suç örgütü operasyonu
    20. GÜNCELLEME 2 - Iğdır'da terör..
    Kadın hepsine küfretmiş, "Ya Rabbi şükür" diyorlar!
    Kadın hepsine küfretmiş, "Ya Rabbi şükür" diyorlar!
    Ayyaş Deniz Çakır AVM'de başörtülülere saldırdı! "Burası Arabistan mı?"
    Ayyaş Deniz Çakır AVM'de başörtülülere saldırdı! "Burası Arabistan mı?"
    İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir
    İmran Han'dan flaş Türkiye açıklaması: Artık zamanı gelmiştir
    “CHP İzmir’de Bakan’ı aday gösterecek!”
    “CHP İzmir’de Bakan’ı aday gösterecek!”
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var
    Genç kızın isteği Başkan Erdoğan'ı şaşırttı: Çok bela bir kızın var

    Günün Karikatürü

    4 Ocak 2019
    Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar
    Polis, öğretmen, imam, hemşire...İşte mesleğine göre zamlı maaşlar
    FETÖ'cü asker her şeyi itiraf etti! 'Üniversiteyi kazanamayınca...'
    FETÖ'cü asker her şeyi itiraf etti! 'Üniversiteyi kazanamayınca...'