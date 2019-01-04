2018 yılı ihracat rakamları açıklandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye, geçen yıl 168 milyar 88 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatına imza atarken, otomotiv endüstrisi 31,6 milyar dolarlık dış satımla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından, 2018'de gerçekleştirilen ihracat rakamları açıklandı.



Buna göre, ihracat Aralık 2018'de 2017'nin aynı ayına kıyasla yüzde 0,4 artışla 13,9 milyar dolara yükseldi. Böylece 2018'de toplamda 168 milyar 88 milyon dolarlık ihracata ulaşıldı. Bu rakam 2017'ye kıyasla yüzde 7,1'lik artışa işaret ederken, aynı zamanda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti.

Sektör bazında bakıldığında otomotiv endüstrisi 2018'de 31 milyar 568 milyon 469 bin dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv endüstrisi, bu sonuçla 2018'de en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Otomotiv endüstrisini 17 milyar 642 milyon 157 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 15 milyar 554 milyon 861 bin dolarla çelik takip etti.





- En fazla ihracat artışı çelikte





Geçen yıl en fazla ihracat artışını yakalayan sektör yüzde 36,1'le çelik sektörü oldu. Bu dönemde dış satımında en fazla düşüşü ise yüzde 26 ile gemi ve yat sektörü yaşadı.



Türkiye'nin toplam ihracatının 2018'de yüzde 83,4'üne sanayi grubu imza attı. Söz konusu grupta 2017'ye göre yüzde 12,4'lük artışla 136 milyar 325 milyon 297 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Toplam ihracatın yüzde 13,8'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 6,7'lik yükselişle 22 milyar 645 milyon 609 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,7 pay alan madencilik grubunda da yüzde 2,7'lik azalışla 4 milyar 561 milyon 662 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.





- En fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti





Geçen yıl Türkiye'den en fazla ihracat yapan ülke 15,8 milyar dolarla Almanya oldu.

Almanya'yı 11 milyar 47 milyon dolarla Birleşik Krallık, 9 milyar 468 milyon dolarla İtalya ve 8 milyar 253 milyon dolarla ABD izledi.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2017 ve 2018 yılı ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):



