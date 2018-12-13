



SAMSUN (AA) - Türkiye Okçuluk Federasyonunca düzenlenen 2018 Salon Okçuluk Federasyon Kupası, Samsun'da başladı.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde turnuvanın başlaması dolayısıyla düzenlenen seremoniye 107 kulüpten 14'ü engelli, 379'u kadın olmak üzere 876 sporcu katıldı.

Seremoninin ardından klasik ve makaralı yay kategorilerinde büyükler ve gençlerde sporcular, antrenman yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Erkan Özcan, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'de okçuluğa ait tek salonun Samsun'da bulunduğunu hatırlattı.

Dünyadaki ender salonlardan biri olan okçuluk salonunun birçok ulusal ve uluslararası müsabakaya ev sahipliği yaptığını aktaran Özcan, Samsun'un okçulukta pilot iller arasında bulunacağını kaydetti.

Özcan, turnuvaya katılan sporculara başarı diledi.

Yarın eleme müsabakaları yapılacak turnuva, 16 Aralık'ta sona erecek.



