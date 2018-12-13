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2018 Salon Okçuluk Federasyon Kupası

- Samsun'da düzenlenen turnuvaya 876 sporcu katılıyor

13 Aralık 2018 Perşembe 17:24
2018 Salon Okçuluk Federasyon Kupası


SAMSUN (AA) - Türkiye Okçuluk Federasyonunca düzenlenen 2018 Salon Okçuluk Federasyon Kupası, Samsun'da başladı.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde turnuvanın başlaması dolayısıyla düzenlenen seremoniye 107 kulüpten 14'ü engelli, 379'u kadın olmak üzere 876 sporcu katıldı.

Seremoninin ardından klasik ve makaralı yay kategorilerinde büyükler ve gençlerde sporcular, antrenman yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Erkan Özcan, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'de okçuluğa ait tek salonun Samsun'da bulunduğunu hatırlattı.

Dünyadaki ender salonlardan biri olan okçuluk salonunun birçok ulusal ve uluslararası müsabakaya ev sahipliği yaptığını aktaran Özcan, Samsun'un okçulukta pilot iller arasında bulunacağını kaydetti.

Özcan, turnuvaya katılan sporculara başarı diledi.

Yarın eleme müsabakaları yapılacak turnuva, 16 Aralık'ta sona erecek.


Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 17:24
  1. Federasyon Kupası Okçuluk Yarışması
  2. Klasik yay
  3. Makaralı yay
  4. Samsun
  5. Türkiye Okçuluk Federasyonu

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