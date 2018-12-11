



SAMSUN (AA) - Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 2018 Salon Okçuluk Federasyon Kupası, 13-16 Aralık tarihlerinde Samsun'da yapılacak.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenecek turnuvaya klasik ve makaralı yayda 835 sporcu katılacak.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Erkan Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa ve dünyada ender salonlardan birine sahip olduklarını belirtti.

Samsun'da okçuluk adına çok güzel organizasyonlar düzenlediklerini aktaran Özcan, "İlimiz ev sahipliğinde düzenlenecek 2018 Salon Okçuluk Federasyon Kupası'na Samsun'dan katılım sağlayacak kulüplerimize ve tüm sporculara başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.







