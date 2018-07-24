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2018 KPSS lisans sorularını ÖSYM açıkladı!

KPSS 2018 lisans sınav soru ve cevapları ÖSYM tarafından https://ais.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden açıklandı. 2018 KPSS lisans sınav sonuçları ise 31 Ağustos tarihinde yine ÖSYM tarafından açıklanacak.

24 Temmuz 2018 Salı 17:14
2018 KPSS lisans sorularını ÖSYM açıkladı!

KPSS 2018 lisans sınav soru ve cevapları ÖSYM tarafından https://ais.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden açıklandı. 2018 KPSS lisans sınav sonuçları ise 31 Ağustos tarihinde yine ÖSYM tarafından açıklanacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 22 Temmuz tarihinde KPSS lisans sınavı yapılmıştı. 2018 KPSS lisans soru ve cevaplarının ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacağı merak konusuydu. ÖSYM KPSS 2018 lisans soru ve cevapları bugün ÖSYM tarafından ais üzerinden açıklandı. KPSS sonuçları öncesi KPSS puanının hesaplamak isteyen KPSS lisans sınavına girenler ÖSYM tarafından açıklanan KPSS lisans soru ve cevaplarına bakarak aldıkları puanları aşağı yukarı hesaplayabilmekte. ÖSYM KPSS lisans sınav sonuçlarını ise 31 Temmuz’da açıklayacak.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 17:14
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