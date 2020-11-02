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Dünya 2016 seçimlerini doğru bilen anket şirketi kimin kazanacağını açıkladı
Dünya

2016 seçimlerini doğru bilen anket şirketi kimin kazanacağını açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri'nde yarın yapılacak Başkanlık seçimleri için 2016'da Trump'ın zaferini tahmin eden Trafalgar Grup isimli anket şirketi, yine önemli eyaletlerde önde olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 21:17:00 -
2016 seçimlerini doğru bilen anket şirketi kimin kazanacağını açıkladı

Amerika'da kritik Başkanlık seçiminin başlamasına saatler kala, gözler anketlere ve bu anketlerin güvenilirliğine çevrildi. 2016'da tüm anket şirketleri dönemin Demokrat adayı Hillary Clinton'ın zaferine kesin gözüyle bakarken, Trump'ın kazanacağını söyleyen ve tahmini tutan Trafalgar Grubu 2020 seçileri için yeni anketinin sonuçlarını paylaştı.

Yapılan ankette, yapılan genel anketlerin aksine Trump'ın özellikle kritik eyaletlerde önde olduğu vurgulanarak, seçimlerden zaferle çıkma şansının olduğunu belirtti.

Trafalgar anketine göre Trump Florida'da 2,7, Pennsylvania'da 0,8, Michigan'da 2,5, Kuzey Carolina'da 2,1 ve Arizona'da 2,5 puan önünde görünüyor.

Diğer taraftan Trafalgar, diğer iki önemli eyalet olan Wisconsin'de 1,3 puan ve Minnesota'da 3,2 puan olmak üzere Biden'ın, Trump'ın önünde göründüğünü söyledi.

Seçimin kaderini o eyaletler belirleyecek

ABD Başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor. "Delegeler Kurulu" adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor. Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, Başkan oluyor.

Burada toplamda daha fazla oy alan değil, daha fazla delegeye ulaşan kişinin başkan olması, eyaletler arasındaki dengenin gözetildiği Amerikan siyasal sisteminin dikkat çekici özelliklerinden biri olarak biliniyor.

Bu sistemde, ABD'de seçimin kaderini Cumhuriyetçi ile Demokratlar arasında gidip geldikleri için "salıncak" olarak adlandırılan eyaletler belirliyor.

Başkanlık için ulaşılması gereken toplam 270 delege sayısının 101'ini teşkil eden 6 salıncak eyalette 2020 seçimlerinde en önemli iki eyalet olarak Pennsylvania ve Florida öne çıkıyor.

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