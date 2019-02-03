2012'den beri haber alınamıyordu! Katilin kimliği şoke etti

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, 2012 yılında kaybolan 27 yaşındaki Seher Okusal'ın katil zanlısı kardeşi 30 yaşındaki Mevlüt Okusal yakalandı. Mevlüt Okusal eve sarhoş gelen ablasını ittiğini bu sırada düşerek öldüğünü iddia ederek, cesedi çalılık bir alana attığını söyledi.

En son 2012 yılında kendisinden haber alınan Seher Okusal'ın 17 yaşındaki kızı Sevilay Aha, geçen günlerde bir televizyon programına çıkarak annesini bulmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri dosyayı açarak Sevilay Aha'nın ifadesini aldı. İfadeden yola çıkan ekipler, yaşadığı dönemde Seher Okusal'ı tanıyan herkesin tek tek ifadesine başvurdu. Farklı illerde yaşayan çok sayıda kişinin ifadesinin alınmasının ardından Seher Okusal ile son görüşen kişinin M.N. olduğu öğrenildi. Ayrıca Seher Okusal'ın kaybolduğu gün en son kardeşi Mevlüt Okusal'ın Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki evine gittiği tespit edildi.

Eski eşi cinayeti anlattı

Çalışmalar kapsamında Mevlüt Okusal'ın eski eşi M.G.'nin de ifadesine başvuruldu. M.G. ifadesinde, eski eşi Mevlüt Okusal'ın kendisine ablasını kavga esnasında darp ederek öldürdüğünü ve cesedi siyah çöp torbasına koyarak ormanlık alana attığını söyledi.

Operasyon düzenlendi

Bunun üzerine yapılan çalışmalar sonrasında Mevlüt Okusal'ın İstanbul Küçükçekmece'de bulunan evine ve M.N.'nin Gebze'deki evine dün eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda Mevlüt Okusal, babası Hayrettin Okusal ve Seher Okusal'ın son görüştüğü kişi olan M.N. gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne getirildi. Emniyette alınan ifadelerin ardından Hayrettin Okusal ve M.N. Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla serbest bırakıldı.

Ablasının düşerek öldüğünü iddia etti

Mevlüt Okusal'ın emniyetteki ifadesinde, ablası Seher Okusal'ın olay gecesi sarhoş bir şekilde eve geldiğini, ablasıyla bu nedenle tartıştıklarını, tartışma sırasında ablasını ittiğini ve ablasının bu sırada duvara çarparak yere düştükten sonra öldüğünü söylediği öğrenildi. Mevlüt Okusal, daha sonra ablasının cesedini siyah çöp torbasına koyarak evlerinin arkasındaki bir derenin kenarına bıraktığını, ceset burada bir süre kaldıktan sonra olduğu yerden alarak Gebze Cumaköy Mahallesi'ndeki bir çalılık alana attığını söyledi. Mevlüt Okusal'ın cesedi attığı yerde arama yapılacağı öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Mevlüt Okusal, adliyeye sevk edildi.