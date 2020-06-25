2010 yılına göre 2019 dava sayıları yüzde %22 azaldı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na 2010 yılında gelen toplam dosya sayısı (geçen yıldan devir ve yıl içinde gelen toplam dosya) 732 934 iken, %22.0' lık azalış oranı ile 2019 yılında 571 766’ ya ulaşmıştır. Bu dosyalardan 241 266’ sı karara bağlanmış, 330 500 dosya 2020 yılına devretmiştir.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve ceza dairelerinin son on yıllık çalışma trendi incelendiğinde; 2010 - 2019 yılları arasında gelen dosya sayısı (geçen yıldan devir ve yıl içinde gelen toplam dosya) %4.0 oranında azalmıştır. 2019 yılında gelen dosyadan 291 448’ i karara bağlanmış, 258 990’ ı 2020 yılına devretmiştir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve hukuk dairelerine 2019 yılında gelen dosya sayısı 2010 yılına göre %30.9 oranında azalmıştır. 2019 yılında gelen 362 779 dosyadan 232 416’ sı karara bağlanmış, 130 363’ ü 2020 yılına devretmiştir.

Danıştay dairelerine son on yılda gelen dosya sayısı %8.0 azaldı

Danıştay dairelerine 2010 yılında gelen toplam dosya sayısı 297 841 iken, %8.0’ lık azalış oranı ile 2019 yılında 273 937’ ye ulaşmıştır. Bu dosyalardan 134 603’ ü karara bağlanmış, 139 334 dava ise 2020 yılına devretmiştir.

Cumhuriyet başsavcılıklarına son on yılda gelen dosya sayısı %52.9 arttı

Cumhuriyet başsavcılıklarının son on yıllık çalışma trendine bakıldığında; gelen dosya sayısında artış olduğu görülmektedir. 2010 yılında başsavcılıklara gelen dosya sayısı (geçen yıldan devir, yıl içinde gelen toplam dosya sayısı) 6 111 102 iken, %52.9’ luk bir artış oranı ile 2019 yılında 9 342 676 olmuştur. Yine bu süreçte başsavcılıklara gelen ilamlar %290.2 artmıştır.

Adlî yargı hâkime düşen dava sayısı son on yılda %29.5, idarî yargıda %30.2 azaldı

Adlî mahkemelere 2010 yılında gelen toplam dava sayısı (geçen yıldan devir, yıl içinde açılan ve bozularak gelen toplam dava sayısı) 6 034 179 iken, 2019 yılında 6 897 532' ye ulaşmıştır. Bir hâkime düşen yıllık dava sayısı ise 2010 yılında 1 142 iken, 2019 yılında %29.5’ lik azalış oranı ile 805 olmuştur.

İdarî mahkemelere 2010 yılında gelen toplam dava sayısı (geçen yıldan devir, yıl içinde açılan ve bozularak gelen toplam dava sayısı) 585 233 iken, 2019 yılında 578 228' e ulaşmıştır. Bir

hâkime düşen yıllık dava sayısı ise 2010 yılında 616 iken, 2019 yılında %30.2’ lik azalış oranı ile 430 olmuştur.

Ceza mahkemelerinde son on yılda gelen dava sayısı %0.6 azaldı

Ceza mahkemelerinin son on yıllık çalışma trendine bakıldığında; gelen dava sayısında azalış olduğu görülmektedir. 2010 yılında ceza mahkemelerindeki dava sayısı (geçen yıldan devir,

yıl içinde açılan ve bozularak gelen toplam dava sayısı) 3 129 326 iken, %0.6' lık azalış oranı ile 2019 yılında 3 110 371 olmuştur.

Hukuk mahkemelerinin son on yıllık çalışma trendi incelendiğinde; gelen dava sayısında artış olduğu görülmektedir. 2010 yılında hukuk mahkemelerindeki dava sayısı (geçen yıldan devir,

yıl içinde açılan ve bozularak gelen toplam dava sayısı) 2 904 853 iken, %30.4’ lük artış oranı ile 2019 yılında 3 787 161 olmuştur.

İdarî yargı mahkemelerinin (Bölge idare, İdare ve Vergi mahkemeleri) son on yıllık çalışma trendine bakıldığında; toplam dava sayısında (geçen yıldan devir, yıl içinde açılan ve bozularak gelen toplam dava sayısı) artış olduğu görülmektedir. 2010 yılında idarî yargı mahkemelerine gelen toplam dava sayısı 585 233 iken, %1.2' lik artış oranı ile 2019 yılında 578 228 olmuştur.