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Teknoloji 200’üncü Bayraktar TB2 gökyüzüyle buluştu
Teknoloji

200’üncü Bayraktar TB2 gökyüzüyle buluştu

Baykar Savunma tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Bayraktar TB2 SİHA’nın 200’üncüsü gökyüzüyle buluştu.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 12:39:00 -
200’üncü Bayraktar TB2 gökyüzüyle buluştu

Milli imkanlarla Baykar Savunma tarafından geliştirilen ve Türkiye’ye ilave olarak; Ukrayna, Katar ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından aktif olarak kullanılan Bayraktar TB2 SİHA’nın, 200’üncüsü üretildi. 200’üncü Bayraktar TB2’nin üretimi sebebi ile Baykar Savunma çalışanları arasında bir kutlama gerçekleştirildi. Bayraktar TB2 SİHA, gelecek yıldan itibaren Polonya Ordusu’nun kullanımına da sunulacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı, halihazırda Bayraktar TB2 SİHA’ları aktif olarak kullanılıyor. Şu ana kadar 300.000 uçuş saatini geride bırakan TB2, üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir.

Keşif, sürekli havadan gözetleme, istihbarat görevlerini başarıyla yerine getiren sistem, milli akıllı mühimmatlar Roketsan MAM-L ve MAM-C’nin entegrasyonuyla birlikte savaş alanlarının vazgeçilmez unsuru olmuştur. Bayraktar TB2 SİHA, yerleşik lazer hedef işaretleyicisi ile hassas hedefleme yapabilir ve dört akıllı mühimmata kadar faydalı yükü hedefe ateşleyerek imha etmesini sağlayabilir.

Bayraktar TB2, hedefe yakın alanlara verilebilecek hasarları önlemek amacıyla hızlı gör-ve-vur özelliğine sahip tüm çözümleri sunan bir sistemdir. Sistem bu özellikleriyle sivil güvenliğini ön planda tutar.

SavunmaSanayiST

 

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