20.08.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْۙࣕ



وَاِذَا السَّمَٓاءُ كُشِطَتْۙࣕ



وَاِذَا الْجَحٖيمُ سُعِّرَتْۙࣕ



وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْۙࣕ



عَلِمَتْ نَفْسٌ مَٓا اَحْضَرَتْؕ



Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla



"Defterler ortaya serildiğinde;"



"Gökyüzü sıyrılıp açıldığında;"



"Cehennem ateşi harlatıldığında;"



"Cennet yaklaştırıldığında;"



"Kişi neler yaptığını öğrenmiş olacaktır."



(Tekvîr Suresi, 10-14) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Defterlerin ortaya serilmesi. İnsanlar öldüklerinde hesap gününde açılmak üzere amel defterleri kapanır. Hesap gününde bu defterler ortaya konduğunda herkes, dünyada iken hayır veya şer adına ne işlemişse kendi amel defterinde yazılmış olduğunu görür ve yaptıklarını hatırlar. Hesabı görüldükten sonra artık hakkında amellerine göre işlem yapılır (amel defterleri hakkında bk. Hâkka 69/19-28; ayrıca krş. İsrâ 17/13-14; Kehf 18/49).

Gökyüzünün sıyrılıp açılması. Gökyüzü yerle birlikte (maddî evren) yok edilecek, insanın önündeki madde engeli kalkacak, madde ötesi ile yüzyüze gelmesi sağlanacaktır. Bu anlamda sema açılınca gayb âleminin gizli gerçekleri açığa çıkacak; insanların cennet, cehennem, melek vb. gayb varlıklarını hakikatleriyle tanımaları mümkün olacaktır.

Cehennem ateşinin harlatılması. Bundan maksat yakıcılığının arttırılması, işlevine hazır hale getirilmesidir (ayrıca bk. Şuarâ 26/91).

Cennetin yaklaştırılması. Dünya hayatını Allah’a sevgi ve saygı şuuru içinde yaşayan ve O’na itaatsizlikten sakınan kullara (takvâ ehline) cennetin yaklaştırılmasından maksat, o saadet ülkesine girme zamanının yaklaşmasıdır; bunun takvâ ehline verdiği tatlı heyecandır (krş. Şuarâ 26/90; Kaf 50/31).

Defterleri ellerine verilen insanlar ilâhî huzura hangi amellerle geldiklerini eksiksiz göreceklerdir (bk. Âl-i İmrân 3/30).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt:5 Sayfa: 561-564







ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)



“İlim kaybolmadıkça, depremler çoğalmadıkça, zaman kısalmadıkça, fitneler ortaya çıkmadıkça, herc yani cinayetler artmadıkça ve elinizde mal çoğalıp taşmadıkça kıyamet kopmaz.”



(Buhârî, İstiskâ, 27)

GÜNÜN SÖZÜ:





