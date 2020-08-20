  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM 20.08.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

20.08.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2020-08-20 06:10:00 - 2020-08-20 06:12:36
20.08.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِه۪ لَبَغَوْا فِي الْاَرْضِ وَلٰكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَٓاءُۜ اِنَّهُ بِعِبَادِه۪ خَب۪يرٌ بَص۪يرٌ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla   

"Şayet Allah kullarına rızkı bol bol verseydi yeryüzünde taşkınlık ederlerdi; ama O dilediği ölçüye göre   vermektedir.

 Çünkü O, kullarının durumunu çok iyi bilmekte ve görmektedir."

 (Şûrâ Suresi - 27)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ: 

Genellikle zihinleri meşgul eden ve akıl yahut tecrübe ile sağlıklı bir sonuca ulaşılamayan bir konuda, dünya hayatındaki imkânların kullar arasında hangi ölçüye göre paylaştırıldığı hususunda önemli bir gerçeğe değinilmekte, böylece önceki âyette geçen Allah Teâlâ’nın iman edip iyi işler yapanlara kendi lutfundan fazlasını vermesine ilişkin ifadenin doğru anlaşılmasına ışık tutulmaktadır. Âyeti –özetle– şöyle yorumlamak mümkündür: Şayet Allah dünya hayatında herkese zekâ, sağlık, yetenek, servet vb. nimetleri bol ve eşit biçimde vermiş olsa, dirlik düzenlikten söz edilemez, insanoğlu kendini geliştirme kaygısı taşımaz, düzenli bir çalışma hayatı, imkânların paylaştırılması için bir denge ve sistem arayışı (meselâ bir iktisat ilmi) olmaz, kısaca medeniyetler kurulamaz, dünyayı bir kaos sarardı. İyi ve kötü kriterine göre rızık verilmesi halinde ise insanın yaratılış amacı, hayatın ve ölümün var ediliş sebebi olan sınav ortamı teşekkül etmez, dünya hayatı anlamını yitirirdi. Âyet bu hususlara işaret yoluyla delâlet etmekle beraber, imkânların tevziindeki ölçünün ne olduğu sorusunu açık biçimde cevaplamaktadır: Kullarının durumunu çok iyi bilen ve gören yüce Allah rızkı kendi dilediği ölçüye göre vermektedir. Kul planında bu ölçüyü idrak mümkün değildir; ama kulun görevi, dünya ve âhiret mutluluğunu sağlayacak imkânları elde etmek için elinden gelen bütün çabayı harcamak ve verilenleri en iyi biçimde değerlendirmekle yükümlü olduğu bilincini daima korumaktır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 749

 

 ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

“Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah yolunda savaşma hali dışında, ne bir kadına ne bir hizmetçiye,   kısacası hiçbir kimseye eliyle vurmadı. Kendisine fenalık yapan kimseden intikam almaya kalkmadı.

 Yalnız Allah’ın yasak ettiği şeyler çiğnenince, o yasağı çiğneyenden Allah adına intikam alırdı.”

(Müslim, Fezâil 79)

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koç'tan 'Türk Lirası'na büyük darbe! Dolar oyunu ortaya çıktı
Ekonomi

Koç'tan 'Türk Lirası'na büyük darbe! Dolar oyunu ortaya çıktı

Daha önce ABD'nin Türk ekonomisine yaptığı operasyon sırasında Yapı Kredi Bankası'yla Türk Lirası'na darbe vurduğu ortaya belirlenen Koç'un ..
İslam düşmanı zalim Çin bunu da yaptı! Türk camisini bakın neye çevirdi!
Dünya

İslam düşmanı zalim Çin bunu da yaptı! Türk camisini bakın neye çevirdi!

Camileri ya yıkan ya restorana veya barlara çeviren İslam düşmanı zalim Çin'in son alçaklığı da ortaya çıktı. Çin, Kaşgar Pazar Camii'ni tuv..
Valilik Ekrem İmamoğlu’nun o tehdidine karşı harekete geçti
Gündem

Valilik Ekrem İmamoğlu’nun o tehdidine karşı harekete geçti

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun tehdit kokan “Ya Kanal Ya İstanbul” afişlerini söktü...
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı