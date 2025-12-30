2007’den bu yana uçuyordu: O havayolu şirketi iflasın eşiğinde

Küresel havacılık sektöründe ekonomik baskılar artarken, ABD’den dikkat çeken bir iflas başvurusu daha geldi. Havana Air, toplam 5,6 milyon dolarlık borç yükü nedeniyle Delaware Bölgesi ABD İflas Mahkemesi’ne iflas koruma başvurusunda bulundu.

Gelirler hızla eridi

2007 yılında Miami, Florida merkezli olarak kurulan şirket, son dönemde yaşanan ciddi gelir kaybı sonrası bu kararı almak zorunda kaldığını açıkladı. Havana Air yönetimi, özellikle uluslararası yolcu trafiğindeki sert düşüşün şirketin mali dengesini bozduğunu vurguladı.

Küba kısıtlamaları belirleyici oldu

Şirketin iflas sürecine sürüklenmesindeki en önemli nedenlerden biri olarak, Donald Trump döneminde uygulamaya konulan Küba seyahat kısıtlamaları gösteriliyor. Turistik seyahatlerin durdurulması ve Küba vatandaşlarına yönelik vize başvurularının zorlaştırılması, Havana Air’in ana müşteri kitlesini ciddi şekilde daralttı.

Miami’de yaşayan Küba kökenli Amerikalılar ile Küba vatandaşlarının şirketin temel yolcu grubunu oluşturduğu belirtilirken, bu kısıtlamaların ardından yolcu sayısında dramatik bir düşüş yaşandığı ifade edildi.

Yoğun uçuşlar durma noktasına geldi

Havana Air’in en yoğun sefer düzenlediği hatlar arasında Miami Uluslararası Havalimanı ile Havana, Holguín ve Santa Clara bulunuyordu. Haftalık ortalama 30 charter uçuş gerçekleştiren ve aylık 3 ila 4 milyon dolar gelir elde eden şirket, yaşanan gelişmeler sonrası operasyonlarını sürdüremez hale geldi.

Boykotlar krizi derinleştirdi

Şirket ayrıca, iş ortağı Global Crossing Airlines’ın ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE) için sınır dışı uçuşları gerçekleştirmesi nedeniyle boykotlarla karşı karşıya kaldı. Bu durumun Havana Air’in kamuoyundaki imajını ve gelirlerini daha da olumsuz etkilediği belirtildi.

İflas başvurusu kapsamında konuşan şirket avukatı Kevin G. Collins, “Yakın zamana kadar işler oldukça başarılıydı. Ancak son gelişmeler şirket faaliyetleri ve gelirleri üzerinde ciddi tahribata yol açtı” ifadelerini kullandı.

Havana Air’in iflas koruma süreci, ABD havacılık sektöründe siyasi kararların ve uluslararası kısıtlamaların şirketler üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.