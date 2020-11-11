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Gündem "2001'den beri ne söylediysem arkasındayım" dedi! 2011 ve 2020 yılındaki sözleri olay oldu
Gündem

"2001'den beri ne söylediysem arkasındayım" dedi! 2011 ve 2020 yılındaki sözleri olay oldu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına yaptığı açıklamalarda, Özdemir'in 'Siz mi değiştiniz? Erdoğan mı değişti?' sorusuna "2001’den beri ne dediysem arkasındayım" şeklinde cevap verdi. Ancak Babacan'ın 2011 ve 2020 yılında yaptığı konuşmalar değişenin kim olduğunu gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 16:18:00 -

 DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına konuk oldu. Bu röportajda açıklamalarda bulunan Babacan, Özdemir'in 'Siz mi değiştiniz? Erdoğan mı değişti?' sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi. Babacan "2001'den siyasete girdiğim ilk günden bu güne kadar yaptığım bütün açıklamaları, bütün konuşmaları, bütün televizyon mülaketlarını, gazete röportajlarını getirin ne söylediysem arkasındayım" ifadelerini kullandı.

2011'de neler demişti

Bugün bu konuşmayı yapan Babacan, 2011 yılında katıldığı bir oturumda; “Kendinizi muhafazakâr demokrat diye tanımlıyorsunuz, neden Müslüman demokrat demiyorsunuz?” sorusuna “Muhafazakârlığın evrensel bir tanımı var ve biz buna inanıyoruz” şeklinde cevap vermiş, “Nedir AKP?” sorusuna ise “Muhafazakâr demokrat partidir. Her kesimden coğrafi bölgeden farklı eğitimden ve gelir gruplarından oy almış bir partidir” şeklinde cevap vermişti.

Değişen AK Parti değil, sensin

AK Parti olduğu dönemde muhafazakar olduğunu belirterek, AK Parti'nin de muhafazakar bir parti olduğunu söyleyen ve değişmediğini iddia eden Babacan geçtiğimiz günlerde Deva Partisi’nin Gaziantep il kongresini takip eden Sözcü muhabiri İsmail Saymaz'ın, kongrenin yapıldığı salonda, “mescit arayan sakallı amcalar” ile “dini içerikli slogan atanları” görmemesinden dolayı, “Muhafazakâr parti izlenimi edinmedim” sözlerine “Öyle bir iddiamız yok çok şükür” diyerek cevap verdi. Bu yaşananlara bakıldığı zaman değişmediğini söyleyerek "2001'den beri ne söylediysem arkasındayım" diyen Babacan'ın ne kadar değiştiği ortaya çıkıyor.

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