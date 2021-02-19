2001 krizinin yaraları sarılıyor! TMSF’ye devredilen bankalardan 23,2 milyar dolarlık tahsilat yapıldı

Borsa ve döviz kurlarının hızla değer kaybettiği olayın ardından, ekonomi önemli ölçüde küçüldü, bankalara el koyma süreci hız kazandı.

Fona 26 banka devredildi

Krizin bankacılık sektörüne etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, bugüne kadar Fon’a, 24’ü 2003 yılından önce olmak üzere, toplam 26 bankanın devredildiğini söyledi. Gülal, bugüne kadar kendilerine devredilen 26 bankaya toplam 31,6 milyar dolarlık kaynak aktarıldığını belirterek, “TMSF’nin, 31 Aralık 2020 itibarıyla banka çözümleme ve alacak takip gelirlerinden sağladığı toplam tahsilat tutarı finansal gelirler dahil 23,2 milyar dolara ulaşmıştır. Ulaşılan tahsilat rakamı, uluslararası ölçekte örnek gösterilen çok yüksek bir geri kazanım oranını ifade etmektedir” dedi. Gülal, Ocak 2021 itibarıyla 64,1 milyar lira rezervlerinin bulunduğunu aktararak, “Rezervimizin sigortalı mevduatı karşılama oranı yüzde 7,4’tür. Dünyada kabul gören oran ise yüzde 3 seviyesidir. Dünyanın en kuvvetli mevduat sigortacılığı kurumlarından biriyiz. 2001’de yaşadığımız kötü tecrübe nedeniyle rezervimizi büyütebildiğimiz kadar büyüteceğiz” ifadelerini kullandı.

“Siyasi istikrar, olmazsa olmaz”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da olayın ekonomiye etkilerine ilişkin görüşlerini paylaşarak, 2001 krizin faturasını, tüm milletin ödediğini söyledi. Kaan, 2001’de yaşanan Anayasa Kitapçığı Krizi’nin, koalisyon döneminin alışılagelmiş arızalarından birini yeniden gösterdiğini ifade ederek, “Aradan geçen yıllarda çok daha iyi anlaşılmıştır ki; ekonomiye olan güvenin etkileri hesaplanamayacak kadar önemlidir ve güven ortamının sağlanması için olmazsa olmaz koşulların başında siyasi istikrar gelmektedir” dedi. Kaan, “Artık geçmişe kıyasla iç ve dış şoklara karşı çok daha fazla dirence gösteren yapısı sayesinde; bir şokla her şeyin tepetaklak olduğu bir ekonomiden değil, kendisine yöneltilen bütün ataklar, algı operasyonları ve girişimlere rağmen güçlü ve istikrarlı yapısını muhafaza edebilen bir Türkiye ekonomisinden söz edebiliyoruz” açıklamasında bulundu.