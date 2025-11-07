2000 kadınla ilişki yaşayan 'Skandal Kral' İspanya'yı yine şok etti: Kardeşimi alnından vuran da bendim!

İspanya’nın 87 yaşındaki sürgündeki eski kralı Juan Carlos I, yıllardır sır gibi sakladığı aile trajedisini ilk kez anlattı. Yeni yayımlanacak anı kitabında, 1956 yılında Portekiz’deki aile evlerinde kardeşi Infante Alfonso’yu kazara vurduğunu itiraf etti.

Juan Carlos, kitabında “Bu trajedinin ağırlığını asla üzerimden atamadım. Şarjörü çıkardık ama namluda bir mermi kaldığını bilmiyorduk” ifadelerini kullandı. Eski kral, merminin sekerek kardeşinin alnına isabet ettiğini ve Alfonso’nun babasının kollarında öldüğünü yazdı.

O dönemde 18 yaşında olan Juan Carlos hakkında hiçbir resmi soruşturma açılmadı. Kralın babası silahı denize attı, Alfonso’nun bedenini ise İspanyol bayrağıyla örttü.

Juan Carlos, babasının kendisini sarsarak “Bunu bilerek yapmadığına söz ver” dediğini, ancak ilişkilerinin bir daha asla eskisi gibi olmadığını yazdı.

HER GÜN ONU DÜŞÜNÜYORUM

Juan Carlos satırlarında duygusal ifadelere de yer verdi: “Bir arkadaşımı, sırdaşımı kaybettim. Hayatım ondan sonra karardı. Hâlâ her gün onu düşünüyorum.”

Olaydan sonra askeri okula dönen Juan Carlos, 1975’te Francisco Franco’nun ölümünün ardından tahta çıktı. Ancak uzun yıllar süren skandallar, yasak ilişkiler ve lüks yaşam tarzı, halkın gözündeki imajını zedeledi. 2014 yılında tahtını oğlu VI. Felipe’ye devreden Juan Carlos, cinsel skandallardan yolsuzluk iddialarına kadar pek çok krizle anıldı. Hakkında “2.000’den fazla kadınla ilişki yaşadığı” iddiaları basına yansıdı.

Tahttan çekilmesinin ardından Dubai’ye taşınan eski kral, şimdi anı kitabı “Mi vida, mi verdad” (Hayatım, Gerçeğim) ile geçmişiyle yüzleşiyor.

Sürgündeki eski kralın kitabı, gelecek ay İspanya’da yayımlanacak.