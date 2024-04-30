200 şubesi bulunan ünlü kuruyemiş zinciri iflas etti

Türkiye genelinde 200 şubesi bulunan Maksul Gıda, bakliyat, baharat ve kuruyemiş satışı yapan bir firma olarak iflas ettiğini duyurdu. Şirketin mali darboğaza girmesi sonucunda mahkemeden konkordato talep ettiği ancak borçların ödenemediği yönünde bilirkişi raporu üzerine mahkemenin iflas kararı verdiği belirtildi.

Şirketin sahibi Hakan Şenol için Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından iflas kararı verildi. Bu süreçte şirketin şube sayısı başlangıçta 200 iken, şu anda 50'ye düştü. Diğer şubelerin de kapatılması planlanıyor.

Maksul Gıda'da çalışan birçok kişinin aylardır maaş alamadığı ortaya çıktı. Hanife Nur Aca, işe başladığı tarihten itibaren hiç maaş alamadığını belirtirken, Berkay Ünlü ve Bağcılar şubesinde çalışan Derya Aşkar da benzer şekilde maaşlarını alamadıklarını ve şirket yetkililerine ulaşamadıklarını dile getirdi. Şirketin iflasıyla birlikte birçok çalışan büyük mağduriyet yaşamaktadır.

İflasın ardından ortaya çıkan tablo ise oldukça vahim:

400 Milyon TL Borç: Maksul Gıda'nın toplam borcu 400 milyon TL'ye ulaştı. Bu borcun önemli bir kısmı bankalara ve kamu kurumlarına ait.

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