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200 stant ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

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14 Eylül 2019 Cumartesi 17:49
200 stant ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroANTEP) kapsamında kurulan 200 standı gezen ziyaretçiler, lezzetin başkentinden Dünya’ya seslendi: Gaziantep’e gelin eşsiz lezzetleri tadın!


Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV) işbirliğinde gerçekleştirilen 2’nci Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali kapsamında açılan stantları dolaşan yurt içinden ve yurt dışından gelen misafirler, lezzetin başkentini bir kez daha keşfetti. UNESCO’nun 116 şehir arasında gastronomi alanında Kreatif Şehirler Ağı’nda Türkiye’yi temsil eden ilk şehir kimliğiyle öne çıkan Gaziantep, dünyaya zengin mutfağının kapısını araladı. Gastronomisini Dünya’ya tanıtmaya devam eden Gazi şehir, 12-15 Eylül 2019 tarihlerinde mutfağını, misafirperverliğini, birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini Dünya’ya gösterecek.


Şahin, alandan ayrılmadı


Gaziantep’in kalbinin attığı Festival Park, Gaziantep Lezzetler Sokağı, El Sanatları ve Ahiler Sokağı, kurum ve halk stantları, çocuk animatörleriyle çocuk oyun alanları, fotoğraf çekim alanları ve DJ müzik dinletilerine ev sahipliği yaptı. Bir an olsun festival alanından ayrılmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Michelin yıldızlı şeflerle workshoplar, panellerle sunumlara katıldı, açılan 200 standı tek tek dolaştı.



Ziyaretçiler festivalden memnun kaldı


Festivale Muğla Fethiye’den katılan Hüseyin Yıldız, Gaziantep’i yaşamak ve kentin yerel lezzetlerini tatmak amacıyla GastroAntep Festivali’ne geldiğini söyledi. Esra Yıldız, GastroANTEP etkinliklerini başarılı bulduğunu belirterek, baklava diyarı Gaziantep’in baklavasının yanı sıra Gaziantep’e özgü çorbaları tadacaklarını kaydetti. Belçika’da yaşayan Atilla Bahçıvan, “Yılda en az 10 kez Gaziantep’e gelirim, festivalleri ve konserleri kaçırmam. Festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gaziantepliler festivalle bir araya gelmiş bunu gördüm, çok mutlu oldum. Kentin tüm yerel ürünleri, stantlarda sergileniyor, Dünya’nın Gaziantep’e gelip burada yetiştirilen ürünlere yakından bakmasını istiyorum” dedi.


Niğde’den gelen Çağdaş Tez de Antep’in eşsiz yöresel yemeklerini görmek ve tatmak için festivale katıldığını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 17:49
  1. fotoğraf
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