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200 kişi balta ve torbayla evinden çıkan şahsı didik didik arıyor

Eskişehir'de 3 gün önce ormanlık alana çıra toplamak için giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan 81 yaşındaki şahsı arama çalışmaları 200 kişilik ekiple sürüyor.

28 Eylül 2019 Cumartesi 15:00
200 kişi balta ve torbayla evinden çıkan şahsı didik didik arıyor

Eskişehir’de 3 gün önce öğle saatlerinde çıra toplamak için evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 81 yaşındaki Mustafa Köseler, yaklaşık 200 kişilik arama kurtarma ekipleri tarafından ormanlık alanda didik didik aranıyor.

Balta ve torbasıyla evden ayrıldı

Eskişehir’de ormanlık alana çıra toplamak için giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan 81 yaşındaki şahsı arama çalışmaları sürüyor. Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı ilçesi Yarımca Mahallesi’nde 3 gün önce saat 14:00 sıralarında yakınlarına ormana çıra toplamaya gideceğini söyleyen Mustafa Köseler (81), balta ve torbasını alarak evden ayrıldı. Birkaç saat geçmesine rağmen eve dönmeyen yaşlı adamın yakınları telaşlanarak durumu jandarmaya bildirdi. Eve gelen ekipler, Köseler’in hangi istikametten gittiği bilgisini yakınları ve mahalle sakinlerinden alarak arama çalışmalarına başladı. Bugün de sabah saatlerinden itibaren arama çalışmalarına devam edildi. Yaklaşık 200 kişinin yer aldığı arama çalışmalarında iz takip köpekleri ve droneler da kullanıldı.

"Yaklaşık 150 kilometre yol yürüdük"

Konuyla ilgili konuşan Yarımca Mahallesi Muhtarı Mehmet Tevfik Şahin, çok büyük bir alanı taradıklarını söyledi. Muhtar Şahin, "Çarşamba günü öğleden sonra amcamız ormana gidiyor ve bir daha geri dönmüyor. O akşamdan beri 3 gündür aramalarımız devam ediyor. Bugün 200 kişilik ekiple yoğun bir şekilde arıyoruz. İnşallah netice elde ederiz. 3 gündür yaklaşık 100 kilometre yol yürüdük, çok büyük bir alanı taradık. Arama çalışmalarına köy halkımız ve yakın köylerden gelenler de katıldı. Allah razı olsun bizleri yalnız bırakmadılar. Devletimiz yanımızda aramalara devam ediyoruz. İnşallah bir netice elde ederiz" diye konuştu.

"Köpekler eski kıyafetlerini kokladılar"

Babasından iyi bir haber beklediğini aktaran oğul Abdullah Köseler de, "Kaybolmadan bir gün önce ormana gidiyor ve bir paça çıra getiriyor. Ertesi gün anneme ‘kalanları da getireyim’ diyor ve saat 14.00 sıralarında gidiyor. Köyün çıkışında görenler var. Gittiği istikameti o gece sabaha kadar aradık. Jandarma ve AKUT ekipleri geldi. Ertesi gün aramalar daha da yoğunlaştı. Bugün 3. gün hiçbir haber alamadık. Aramalar bugün daha yoğun. Özel harekatçılar, arama kurtarma ekipleri, köpekler var. İyi bir haber bekliyoruz. Başı döner, yönünü şaşırır diye şüpheleniyoruz. Köpekler eski kıyafetlerini kokladılar. Daha önce böyle bir şey başımıza gelmedi" şeklinde konuştu.

"Bir sonuç elde edene kadar aramalara devam edeceğiz"

AKUT Eskişehir ekibinden Yiğit Can Karul ise sabah erken saatlerde arama çalışmalarına başladıklarını belirtti. Karul, "Sabah 08.30’da bölgede toplandık. Bir kısım ekip arama kurtarma ekipleriyle kokunun olduğu yerlere gitti. Biz de sahada süpürme çalışmaları yapıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Ortalama 150-200 kişilik bir ekip var. Sonuçlanmasını bekliyoruz, kazazedeye ulaşana kadar devam etmeyi düşünüyoruz. Bir sonuç elde edene kadar aramalara devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Henüz bulunamayan yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, arama çalışmalarında Jandarma Genel komutanlığına bağlı Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Polis Özel Harekat (PÖH), İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Eskişehir Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Dorlion Arama Kurtarma (DAK), Büyük Ayı Arama Kurtarma ekipleri yer aldı.

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 15:00
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  5. Yarımca Mahallesi Muhtarı Mehmet Tevfik Şahin
  6. Abdullah Köseler
  7. AKUT
  8. Jandarma Genel komutanlığı
  9. Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK)
  10. Jandarma Arama Kurtarma (JAK)
  11. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri
  12. Polis Özel Harekat (PÖH)
  13. İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)
  14. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE)
  15. Eskişehir Arama Kurtarma Derneği (AKUT)
  16. Dorlion Arama Kurtarma (DAK)
  17. Büyük Ayı Arama Kurtarma ekibi

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