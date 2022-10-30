  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Arap Ligi Zirvesi' açıklaması

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, Togg'a hayran kaldı

Güney Kore'de 'Cadılar Bayramı' izdihamı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Petrol ve doğal gaza alternatif olan lityum iyon piller için Türkiye resmen harekete geçti! Anlaşma tamam

Bakan Varank: Otomobile dair her şeyi unutun

Ukrayna'dan tepki: Sahte bir bahane

Şentop ve Bahçeli Togg'a bindi

Boğaziçi Film Festivali’ndeki skandala sert tepki: ‘Irak'taki gibi bizde de kimyasal silah var, gel bu ülkeyi işgal et’ diyor, Amerika'ya selam çakıyor

Norveç ile Rusya arasında casusluk iddiası: Brezilyalı değil, Rus! Kesinlikle biliyoruz

Togg ile 60 yıllık hayal gerçek oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg'un fiyatına ilişkin açıklama
Gündem 200 kiracısı vardı... Mahkemeden ev sahibi için bomba karar!
Gündem

200 kiracısı vardı... Mahkemeden ev sahibi için bomba karar!

Ankara’da 200 kiracısını TÜFE’deki artışı bahane edip icraya vererek zam tehdidinde bulunan ev sahibine mahkeme “Dur” dedi. Mahkeme haciz işlemini iptal etti

Yeniakit Publisher
2022-10-30 07:58:00 - 2022-10-30 08:02:58
200 kiracısı vardı... Mahkemeden ev sahibi için bomba karar!

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Serhat Mahallesi'nde bulunan Huzurkent Sitesi'nde yaşayan 200 kiracı, ellerine ulaşan icra kâğıdı ile hayatlarının şokunu yaşamıştı.
Ev sahibi İbrahim Tümer, kira hukukunda "Kiracı her kira döneminde mutlaka bir önceki ayın TÜFE 12 aylık ortalaması artışı yapmak zorunda" maddesinden yararlanıp, yeni dönem kirası dışında son 5 yılın farkını talep ederek avukatları aracılığıyla icra işlemlerini başlattı.

Sabah gazetesinden Ömer Çetin'in haberine göre kiracıların olup biteni anlamak için aradığı ev sahibi, istediği zam oranını söyledi ve icrayı ancak evi boşaltırlarsa durduracağı söyledi.

Avukat Oğuzhan Muhammet Gündoğmuş, ev sahibi tarafından icraya verilen müvekkilinin açtığı karşı davayı kazandığını aktardı. Mahkeme heyetinin bankadan ödenen kiraların dökümünü istediğini anlatan Gündoğmuş, "600 sayfalık banka hesabı dökümü geldi. Bu hesapların hepsini ben de tek tek inceledim. 2017-2018'de Huzurkent Sitesi'nde kiraya çıkanların 2 yılda bir zam yapıldığını 10 kiracıda kanıtladım. Mahkeme, ev sahibinin aleyhine karar verdi. Ev sahibinin yaptırımı ve haciz işlemlerinin hepsi iptal oldu. Kiracı kirasını vaktinde ödediği sürece evinde oturmaya devam edecek" dedi. Gündoğmuş, "Kiracılar, kira sözleşmesinde özellikle şu maddeye dikkat etsinler: 'Bir sonraki yıl kiracı oturmak isterse TEFETÜFE ortalamasındaki zammı kabul eder.' Bu madde yanlış. Bu maddenin yerine 'Kiracı bir sonraki yıl devam etmek isterse ev sahibiyle anlaşacağı miktarda ya da TEFETÜFE ortalaması oranındaki artırım ek kira sözleşmesi olarak yazılacaktır' maddesi kiracıları koruyacaktır" uyarısında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23