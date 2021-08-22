  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaramaz çocuk Emre Süper Lig’e geliyor
Kripto piyasasında sert yükseliş!
İngiltere'den Taliban açıklaması: 2 ülkeye ihtiyacımız var
Astsubay Kıdemli Başçavuş koronavirüse yenildi
Ekonomi 200 adet teslim edildi! TSK kullanmaya başladı yurt dışından da talep geldi
Ekonomi

200 adet teslim edildi! TSK kullanmaya başladı yurt dışından da talep geldi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kullanımına sunulan silah taşıyıcı araçlara yenileri eklenecek.

Yeniakit Publisher
2021-08-22 15:06:00 -
200 adet teslim edildi! TSK kullanmaya başladı yurt dışından da talep geldi

Silah taşıyıcı araçlardan Pars 4x4’e 2 ülkeden talep geldi. 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2019), Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen Silah Taşıyıcı Araçlar (STA) Projesi kapsamında ilave araçların tedarikine yönelik sözleşme değişikliği imzalandı. STA Projesi kapsamında 260 amfibi özellikteki paletli ve tekerlekli araç teslimatı öngörülürken 20 ayda 200’e yakın paletli Kaplan ve tekerlekli Pars 4x4 STA teslim edildi. Projenin ilk fazının Şubat 2022’de sona ermesi ve ilave araçların teslimatlarının 2023’te başlaması planlanıyor. FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, projenin 2 araç gibi gözükse de 4 farklı ürünü içerdiğini söyledi. Nail Kurt, “Tabi ürünün, TSK gibi repütasyon gücü çok yüksek bir ordu tarafından kullanılmasının büyük bir pazarlama etkisi var. Dolayısıyla bu araçlarda da bunun gerçekleşeceğine inanıyorum. Bir ihtiyaç çıktığında yurt dışında diğer rakiplerimize göre çok büyük avantajlarla gireceğiz. Nitekim şu anda 2 ülkede ciddi talep var özellikle Pars 4x4’e. O projeler gerçekleşmeye yakın olduğunda inşallah müjdeler vereceğiz. İki aracın ciddi ihracat başarılarına da imza atacağını düşünüyorum.” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay