200 adet teslim edildi! TSK kullanmaya başladı yurt dışından da talep geldi

Silah taşıyıcı araçlardan Pars 4x4’e 2 ülkeden talep geldi. 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2019), Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen Silah Taşıyıcı Araçlar (STA) Projesi kapsamında ilave araçların tedarikine yönelik sözleşme değişikliği imzalandı. STA Projesi kapsamında 260 amfibi özellikteki paletli ve tekerlekli araç teslimatı öngörülürken 20 ayda 200’e yakın paletli Kaplan ve tekerlekli Pars 4x4 STA teslim edildi. Projenin ilk fazının Şubat 2022’de sona ermesi ve ilave araçların teslimatlarının 2023’te başlaması planlanıyor. FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, projenin 2 araç gibi gözükse de 4 farklı ürünü içerdiğini söyledi. Nail Kurt, “Tabi ürünün, TSK gibi repütasyon gücü çok yüksek bir ordu tarafından kullanılmasının büyük bir pazarlama etkisi var. Dolayısıyla bu araçlarda da bunun gerçekleşeceğine inanıyorum. Bir ihtiyaç çıktığında yurt dışında diğer rakiplerimize göre çok büyük avantajlarla gireceğiz. Nitekim şu anda 2 ülkede ciddi talep var özellikle Pars 4x4’e. O projeler gerçekleşmeye yakın olduğunda inşallah müjdeler vereceğiz. İki aracın ciddi ihracat başarılarına da imza atacağını düşünüyorum.” dedi.