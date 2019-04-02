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20 yıldır HDP geleneğiyle yönetilen ilçede AK Parti zaferi kutlanıyor

HDP geleneğinden gelip terör örgütü PKK ile ilişkisi dolayısıyla kapatılan HADEP, DTP ve BDP'li başkanlar tarafından 4 dönemdir yönetilen Dargeçit Belediyesini 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 50.59 oy oranı ile AK Parti'li aday Mehmet Cüneyt Aksoy kazandı.

02 Nisan 2019 Salı 16:14
20 yıldır HDP geleneğiyle yönetilen ilçede AK Parti zaferi kutlanıyor

Halkların Demokratik Partisi (HDP) geleneğinden gelen partilerin başkanları tarafından 20 yıldır yönetilen Mardin'in Dargeçit ilçesinde AK Parti'nin zaferi kutlanıyor.

HDP geleneğinden gelip terör örgütü PKK ile ilişkisi dolayısıyla kapatılan HADEP, DTP ve BDP'li başkanlar tarafından 4 dönemdir yönetilen Dargeçit Belediyesini 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 50.59 oy oranı ile AK Parti'li aday Mehmet Cüneyt Aksoy kazandı.

Seçim bürosunda vatandaşların tebriklerini kabul eden Aksoy, yaptığı açıklamada, AK Parti'nin ilk defa ilçede belediye başkanlığını kazandığını söyledi.

Dargeçit halkının görevlendirme yapılan belediye sayesinde güzel hizmetlere kavuştuğunu, kendilerinin de bunu sürdüreceğini işaret eden Aksoy, şöyle dedi:

''İnşallah kırsal mahallelerden hizmetlere başlayacağız. 2019 itibariyle ne ilçe merkezinde ne de kırsal mahallelerde sorunlu yol kalmayacak. İlçenin istihdam noktasında sıkıntıları var. Tabii büyüklerimizin de desteğiyle bunu çözmeye çalışacağız. Gençlerimizin yanında olacağız, kadınlara yönelik projelerimiz olacak."

"Gönül belediyeciliğiyle elimizden geleni yapacağız"

Aksoy, halkın kendilerine olan güvenini boşa çıkarmayacaklarını işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu konuda halkımıza minnettarız. İnşallah bu güveni boşa çıkarmamaya çalışacağız. Hamdolsun halkımız bizden yana tercihini kullandı. Gönüllerini bize açtılar. Özellikle ekiplerimizle ziyaretlerimizde vatandaşlarımızla istişarelerde bulunduk. Eksiklikler üzerinde değerlendirmeler yaptık, vatandaşlarımızın mesajlarını iyi okuduk. Bu mesajları iyi okuduğumuzu da anladılar. Hamdolsun gönüllerini açtılar, biz de gönül belediyeciliğiyle elimizden geleni yapacağız.''

Dargeçit'in, huzur ve güzellikle anılması için gerekli adımların ivedilikle atılacağını vurgulayan Aksoy, şöyle devam etti:

''Burada geçmiş dönemlerde gördüğümüz korku politikası değil, tamamen halkı kucaklayan bir dönemi yaşatacağız. Rabbim bu yolda bizleri mahcup etmesin. Halkımızın bu güvenini boşa çıkarmamamız lazım. İnşallah hep birlikte vatandaşlarımızla el ele verdikten sonra başaramayacağımız hiçbir konu yoktur. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Herkesi kardeşçe kucaklayacağız. Hep beraber huzur içerisinde yaşamaya devam edeceğiz.''

''Dargeçit'te yeni bir dönem başlıyor''

İlçe sakinlerinden Feyzi Durmaz, AK Parti'nin ilçede belediye başkanlığını ilk defa kazandığını kaydederek ''Allah'ın izniyle huzur ve hizmet getirmesini umuyoruz.'' dedi.

Siraç Çelik ise ilçenin kaderinin AK Parti'li başkan sayesinde değişeceğini söyledi.

AK Parti'li adayın kazanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Çelik, "Cumhurbaşkanımızı buraya davet ediyoruz. Onu yakından görmeyi çok istiyoruz. 20 yıldır Dargeçit onların elindeydi, bize çektirdiler. Allah'ın izniyle bundan sonra güzellik ve iyilik göreceğiz.'' ifadelerini kullandı.

Selim Aktaş da Aksoy'un herkesçe sevildiğini belirterek, Dargeçit'te artık güzel bir dönemin başladığını söyledi.

"Bütün Dargeçit kazandı"

Üniversite öğrencisi Muhammet Acar da Dargeçit tarihinde yeni bir sayfanın başladığına inandıklarını vurgulayarak, ''Bugün Dargeçit'te bir siyasi parti kazanmadı sadece, barış, kardeşlik ve bütün Dargeçit kazandı. İlçemiz 20 yıldır göç veren bir ilçe. Göçün duracağına inanıyoruz. Gençlerimizin kendi ilçesinde çalışabileceğine inanıyoruz." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 16:14
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  9. Dargeçit Belediyesi
  10. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri
  11. AK Parti'li aday Mehmet Cüneyt Aksoy
  12. Feyzi Durmaz
  13. Dargeçit

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