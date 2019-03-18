20 yaşındaki gençten 18 gündür haber alınamıyor

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, arkadaşlarıyla dere kenarına gitmek için evden ayrılan ve bir daha dönmeyen gençten 18 gündür haber alınamıyor.

Alınan bilgiye göre, Faruk Ulaş (20), arkadaşlarıyla eğlenmek için Hacılar deresine gitti. Ailesi bir daha oğlu Ulaş’tan haber alamadı.

Ulaş'ın annesi Sevgili Ulaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmediğini, gidebileceği bütün yerleri araştırdıklarını, ancak izine rastlamadıklarını belirtti.

Deniz altı su polisi ve AFAD ekipleri derede çalışma yaptı

Ulaş'ın dayısı Ahmet Karakoç da yeğeninin esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolduğu belirterek, "Yeğenimin bir an önce bulunmasını istiyoruz. Ailecek perişan olduk. Gören ya da yerini bilenler lütfen polise ya da jandarmaya haber versin istiyoruz." dedi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Altı Su Polisi ve AFAD ekipleri de Hacılar Deresinde arama çalışması yaptı.

Çalışmalar sonunda kayıp gencin izine rastlanmadı.