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Ekonomi 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?
Ekonomi

20 yaş altına sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?

20 yaş altı cezası ne kadar? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kısıtlama saatlerinin yanında 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı cezasının ne kadar olduğu da merak ediliyor. 20 yaş altı vatandaşlar, gün içinde 13:00-16:00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muraf tutulmakta. Peki 20 yaş altının sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde dışarı çarsa cezası ne kadar?

Yeniakit Publisher
2020-11-24 17:38:00 - 2020-11-24 17:39:01
20 yaş altına sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?

Artan korona vakaları nedeniyle Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda yeni kısıtlamalar getirildi. Buna göre, hafta sonları saat 10:00 ile 20:00 arasında sokağa çıkma serbest olurken 20:00 ile 10:00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması söz konusu.

20 yaş altına sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?

20 yaş altı vatandaşlar, gün içinde 13:00-16:00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. 65 yaş üstü vatandaşlar gün içinde 10:00-13:00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. Peki sokağa çıkma yasağına uyulmadığı taktirde ne kadar para cezası kesilmekte? Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.

 

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