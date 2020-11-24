20 yaş altına sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?

20 yaş altı cezası ne kadar? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kısıtlama saatlerinin yanında 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı cezasının ne kadar olduğu da merak ediliyor. 20 yaş altı vatandaşlar, gün içinde 13:00-16:00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muraf tutulmakta. Peki 20 yaş altının sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde dışarı çarsa cezası ne kadar?