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Spor 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası
Spor

20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası

İstanbul'da gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde Türk sporcular, 17 madalya kazandı

Yeniakit Publisher
2020-09-13 21:31:47 -
20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da gerçekleştirilen 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nın ikinci ve son gününde Türk sporcular 17 madalya elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Burhan Felek Kompleksi içindeki Ekrem Koçak Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gününde 1500 metre mücadelesini kazanan Devrim Kazan, ikinci günde de 3000 metreyi birinci bitirerek, organizasyondan iki şampiyonlukla ayrıldı. 300 metre yarışında Ömer Amaçtan ikinci oldu.

Şampiyonada 110 metre engellide Serhat Bulut birinci, Tibet Sancak ikinci, 3000 metre engellide de İbrahim Karateker birinci, Tayyip Arslan ise ikinci olma başarısı gösterdi.

Kadınlar gülle atmada Pınar Akyol altın, Büşra Hatun Ekinci de gümüş madalya kazandı.

5000 metre kadınlarda Tuğçe Özkan altın madalya kazanırken, 100 metre engellide Yaren Yıldırım gümüş madalyaya uzandı. Kadınlar uzun atlamada Gizem Akgöz gümüş, heptatlonda Zeynep Çaylak bronz madalya aldı.

Üç adım atlamada Onur Çaparoğlu, 200 metrede Oğuz Uyar, sırıkla atlamada da Yunus Emre Kızıl bronz madalya kazandı.

Milli takım, 4x400 yarışında erkeklerde ikinci, kadınlarda da üçüncü oldu.

Toplam 42 branşta yarışların yapıldığı şampiyonada Türkiye 14 altın, 17 gümüş, 9 bronz olmak üzere toplam 40 madalya kazanarak ilk sırayı aldı.

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