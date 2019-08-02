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20. Uluslararası Sürmeli Festivali başladı

Yozgat Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan 20.

02 Ağustos 2019 Cuma 13:05
20. Uluslararası Sürmeli Festivali başladı

Yozgat Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan 20. Uluslararası Sürmeli Festivali düzenlenen etkinliklerle başladı.


Yozgat Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle başlayan festivalde konuşan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, bu yıl 20. Sürmeli Festivalinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Köse, “Festivallerimiz, birliğimizin, beraberliğimizin ve bütünlüğümüzün simgesi haline gelen organizasyonlardır. Bu vesile ile bu yıl 20.sini düzenliyoruz. Bu zamana kadar ilkini düzenleyen belediye başkanımızdan başlamak üzere emeği geçen tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi bozmaz. İnşallah tüm Yozgat’ımızda ses getirebilecek ve 3 gün boyunca sürecek özellikle akşamları da vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek etkinliklerle festivalimize devam edeceğiz. Festivalimiz tüm halkımıza hayırlı olsun” dedi.


Festivalde AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ve CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven de konuşma yaparak festivalin hayırlı olması dileklerinde bulundular.AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, “Festivaller şehirleri, insanları bir araya getiren, şehirlerini, ilçelerini ve beldeleriyle beraber hem Türkiye’ye hem de dünyaya tanıtan organizasyonlardır. O manada 20’ncisini yapmış olduğumuz Sürmeli Festivali de ilk günden bugün aşama aşama gelmek suretiyle de artık uluslar arası bir boyut kazanmış dorumda. Dolayısıyla, yeni dönemde belediye başkanımızın ilk festivali olduğu için önümüzdeki dönemler bundaki eksiklerimizi de gidermek suretiyle de Yozgat’ın şanına yaraşır bir festivali hep beraber gerçekleştirmiş olacağız. Bu festivallerde sadece müzik yok, şairler var, sanatçılar var, ressamlar, ozanlar var, yemek kültürümüz var. Dolayısıyla bu festivalde şiir var, kültür var, edebiyat var, sanat var, sosyal ve kültürel alanlarda Yozgat’ı o manada değer katar ne varsa festivalde var” dedi.


CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven ise “Bu alanlarda birlikte olma, geleneklerimizi, göreneklerimizi birlikte yaşayıp kaynaşma, onları çoğaltmak, üretmek, hepimizin görevi ve sorumluluğu olmalı diye düşünüyorum. Festivallerin bu anlamda çok büyük faydası olduğunu ama festivalleri yalnız eğlence boyutu ile ele almak yanlış. Diliyorum ve istiyorum 20. Sürmeli Festivali bundan sonra 20. Sürmeli Kültür ve Sanat Festivali olsun” şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından Gürcistan ve Azerbaycan Halk Dansları Topluluğu ekipleri folklor gösterisi yaptı. Festivalde Azerbaycan Halk Dansları Topluluğunun ‘Çırpınırdı Karadeniz’ şarkısı katılımcılar tarafından büyük beğeni aldı. Cumhuriyet Meydanındaki gösterilerin ardından katılımcılar, eski Askerlik Şubesinde PTT tarafından düzenlenen pul sergisinin açılışını yaparak sergiyi gezdi.


Düzenlenen törene Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 13:05
  1. kültür
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