20 ülkeden Türk derisi için geliyorlar!

Deri ve deri mamulleri sektörünün 2024 yılı Ocak-Şubat dönemi ihracatı yüzde 24,5 düşüşle toplamda 263,5 milyon dolara ulaşırken, Deri ve Kürk Konfeksiyonun ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 düşüşle 17,3 milyon dolara ulaştı. Deri sektöründeki ihracatın çok önemli bir bölümünün gerçekleştirildiği Antalya Leather&Fur Fashion Fuarı, 20'nin üzerinde ülkeden katılım ve 1300’ün üzerinde alıcıyla 16-19 Mayıs tarihlerinde 12’nci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Sektörün ana pazarı olan Rusya'ya uygulanan ambargolara rağmen fuara katılımcı talebinin çok yüksek olduğunun bilgisini paylaşan Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Sarıgül, bu yıl Avrupa Birliği ülkelerinden yoğun katılım beklediklerini belirtti. Başta işçilik maliyetleri olmak üzere tüm kalem maliyetlerde çok ciddi artışlar yaşandığını, emek yoğun bir sektör olduğu için mevcut pazarlarda rekabet edemediklerini kaydeden Sarıgül, sektörün yaşadığı sorunların başında finansmana erişimin geldiğini ifade etti.

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği’nce (TDKD) düzenlenen Leather&Fur Fuarı, sektördeki Türk firmalarının temsilcilerini yurt dışı pazarının temsilcileriyle bir araya getiriyor. Sektör ihracatının çok önemli bir bölümünün gerçekleştirildiği fuar, 20'nin üzerinde ülkeden katılım ve 1300'ün üzerinde katılımcıyla kapılarını 12. kez açmaya hazırlanıyor. 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı yüzde 24,5 oranında düşüşle 263,5 milyon dolar olarak gerçekleşirken, deri ve kürk konfeksiyon grubu ise 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı aylarına oranla yüzde 28 düşüşle 17,3 milyon dolarla deri ve deri mamulleri ihracatından yüzde 7 pay aldı. 2024 yılında ilk iki ayda ihracatta düşüşler yaşandığını kaydeden TDKD Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Sarıgül; Kore, Amerika ve Brezilya'nın hedef pazarlar içinde olduğunu belirtti. Sarıgül, "Pazarlama konusunda olabilecek bütün pazarları zorluyoruz. Pazar çeşitliliğini artırmamız gerekiyor. Bizim esas ana pazarlarımız kuzey ülkeleri, Avrupa'nın soğuk geçen yerleri, Rusya, Ukrayna. Rusya'daki azalmayı ikame edebilecek tek ülke Amerika. Amerika pazarını çok zorluyoruz." dedi.

20'Yİ AŞKIN ÜLKEDEN KATILIM BEKLENİYOR

Sektörün yaklaşık yüzde 50 ihracatının gerçekleştiği fuarın, pandemi dahil kesintisiz devam ettiğinin altını çizen Cengiz Sarıgül; bu yıl Avrupa Birliği ülkelerine ağırlık verdiklerini ve katılımcı ülkeler konusunda bir şirketten danışmanlık aldıklarını belirterek başta Almanya, Avusturya, Hollanda, Fransa, Polonya, Yunanistan, Romanya, Sırbistan, Amerika, Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan olmak üzere 20'yi aşkın ülkeden katılımcı beklediklerini ifade etti.

FUARA RUSYA'DAN YOĞUN İLGİ

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Sektörün ana pazarı olan Rusya'da uygulanan ambargolara rağmen fuara katılımcı talebinin çok yüksek olduğunun bilgisini paylaşan Sarıgül, "Rusya ile ihracatımızda savaşın etkisiyle ciddi düşüşler yaşıyoruz. Uygulanan ambargodan dolayı resmi para gelişinde çok sıkıntı var. Bu durum ihracatımızın düşmesine sebep oldu. Rusya'dan fuara anormal derecede bir ilgi ve yoğun talep var. Rusya kanadından gelecek müşteriyi eliyoruz. Orada daha seçici oluyoruz. Bu yıl fuarda yapacağımız yeniliklerle nokta atış alıcıları getireceğiz. Fakat Avrupa'dan gelen talepleri olumlu karşılıyoruz ve alıcı olan herkesi kabul edeceğiz." dedi.

İHRACATA MALİYET ARTIŞ FRENİ

Başta işçilik maliyetleri olmak üzere tüm kalem maliyetlerde çok ciddi artışlar yaşandığını kaydeden Sarıgül, emek yoğun bir sektör olduğu için mevcut pazarlarda rekabet edemediklerini ve yavaş yavaş eldeki pazarları kaybetmeye başladıklarını belirtti. Sarıgül, sektörün yaşadığı sorunların başında finansmana erişimin geldiğini ifade ederek, "Faiz oranları çok yükseldi. Mevcut faiz oranlarıyla kullanılacak kredilerin amorti edilmesi ve firmanın artıya geçmesi mümkün değil." dedi. 2023 yılında Ocak ayında 83 ton miktar ihracat yaptıklarının, 2024 yılının aynı ayında ise yüzde 37,7 düşüşle 52 tona gerilediklerinin bilgisini paylaşan Sarıgül, buna karşın yaşanan maliyet artışlarından dolayı ihracat birim fiyatlarının geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 12,5 artışla 130 doları aştığını söyledi.

Sektörün şu an sadece turizm beldelerine özellikle Antalya'ya üretim yaptığını ifade eden Sarıgül, "İhracatın yavaşlaması sektörü zora soktu. Üyelerimizden, özellikle Eski Sovyetler diye adlandırdığımız yerlere çalışanlar için şu anda bir durağan dönem söz konusu. Fuarla birlikte gelecek siparişlerle yeniden ihracatın artışa geçeceğini düşünüyoruz. Özellikle Ukrayna pazarı sektörümüz için çok önemli bir noktadaydı. Avrupa'ya açılan kapımızdı. Ürün çeşitliliğini artırdık. Artık her mevsimde giyilecek deriler üretiyoruz. Ürünlerimizi Avrupalı da giyiyor, Türk de giyiyor, Rus da giyiyor, Arap Ülkelerinden bile alan var.“ ifadelerini kullandı.

DÜNYA MARKALARI TÜRKİYE'DE ÜRETİLİYOR

Dünyada deri modasına yön verdiklerinin altını çizen Sarıgül, "Deriden her şeyi yapıyoruz artık, deride dünyada rakibimiz yok. Hindistan, Pakistan, Bangladeş gibi ülkeler fiyat odaklı ama biz moda yapıyoruz. Bugün çok iyi çantalar, ayakkabılar üreten bir ülkeyiz. En büyük markaların derileri Türkiye'de yapılıyor. İhracatta yaşanan düşüşü pazar çeşitliliğini artırarak telafi etmek için çalışmalara hız vereceğiz." dedi.