20 Şubat’a kadar altın alacaklar dikkat! Hatice Kolçak bombayı patlattı: Savaş çıkarsa altın o rakamı görür

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş ortamı inceden ince ısınırken piyasalar altüst oldu. Petrol fiyatları uçuşa geçerken ons altın ise 1860 doların üzerini gördü.

Konuyla ilgili youtube kanalı üzerinden konuşan ekonomist Hatice Kolçak, savaş çıkması halinde ons altının 2 bin dolarlara yükselebileceğini söyledi.

Hatice Kolçak yaptığı açıklamada, "Ons altın hani düşecekti? Ons altın 1860 doları geçti. Bundan sonra gideceği yer, yani buraları kırarsa 1880 dolar, sonra 2 bin dolarları görebiliriz. Altının 2 bin doları görebilmesi için savaşın çıkması lazım. Yani savaş çıkarsa altın buralara gelir. Altın 1930 daha sonra 2 bin dolarlara gider. Yukarıda, tepedekiler yani filler ne istiyor? Ne yapmaya çalışıyorlar? Bunu bilmiyoruz. Fakat bu savaş olursa altın yukarı çıkar. Savaş olmazsa ons altın düşer. 1800 dolarlara gelir. Onun altına çok ihtimal vermiyorum. Ek olarak altın, 16 Mart’ta faiz artışı ile karşı karşıya kalırsa düşer. ABD tarafından savaş çığırtkanlığı yapılıyor. Yükselmesinin tek sebebi savaştır" ifadelerini kullandı.

ABD işgal için tarih vermişti: 20 Şubat'a kadar...

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde, Ukrayna krizine ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi. Sullivan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal konusunda net olarak karar verdiğini şu anda söyleyemeyeceklerini, ancak işgalin her an başlayabileceği konusunda ellerinde güçlü istihbarat olduğunu kaydetti. Sullivan, "İstihbarat raporlarına girmeyeceğim ancak daha önce (işgalin) Çin olimpiyatlarından sonra olabileceği spekülasyonunun aksine şu anda açıkça söyleyebilirim ki Olimpiyatlar bitmeden başlayabilir." değerlendirmesini yaptı.