  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset 20 siyasi parti bir araya gelerek yeni ittifakı duyurdu! İşte cumhurbaşkanı adayları...
Siyaset

20 siyasi parti bir araya gelerek yeni ittifakı duyurdu! İşte cumhurbaşkanı adayları...

Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın ardından yeni bir ittifak kuruldu. Kendilerine Türkiye İttifakı adı verilen oluşum eski milletvekili Sinan Oğan'ı cumhurbaşkanı adayı göstermek istiyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 12:49:00 -
20 siyasi parti bir araya gelerek yeni ittifakı duyurdu! İşte cumhurbaşkanı adayları...

20 siyasi parti "Türkiye İttifakı" çatısı altında bir araya gelerek MHP eski Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ı Cumhurbaşkanı Adayı göstermek istiyor.

Yeni Çağ'da yer alan habere göre, Ankara'da basına kapalı gerçekleşen toplantıya 20 siyasi partinin genel başkanları ve kurmayları katıldı. "Türkiye İttifakı" olarak bir araya gelen partiler önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı Adayı olarak MHP eski Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ı aday gösterecek.

Toplantıya katılım sağlayan partilerden bazıları şöyle:

Turan Hareketi Partisi Genel Başkanı Varol Esen, Ülkem Partisi Genel Başkanı Neşet Doğan, Milli Parti Genel Başkanı Muhammet Uzun, Adaletin Aydınlığı Partisi Genel Başkanı Altuğ Ergüzel ve Vatan Severler Partisi Genel Başkanı Yılmaz Gülümser Gibi bir çok Siyasi Partilerin Genel Başkanları Türkiye İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Tanıtım Toplantısında yer aldılar.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hilmi

bunlar tabela partisi bile değil zaar. tabeladını bile görmedik.

Alpaslan

Bukadar çok parti nasıl kuruluyor paramı veriyor devlet yarın bende bir tane kurayım zam yapmayın partisi
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay