20 siyasi parti bir araya gelerek yeni ittifakı duyurdu! İşte cumhurbaşkanı adayları...

20 siyasi parti "Türkiye İttifakı" çatısı altında bir araya gelerek MHP eski Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ı Cumhurbaşkanı Adayı göstermek istiyor.

Yeni Çağ'da yer alan habere göre, Ankara'da basına kapalı gerçekleşen toplantıya 20 siyasi partinin genel başkanları ve kurmayları katıldı. "Türkiye İttifakı" olarak bir araya gelen partiler önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı Adayı olarak MHP eski Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ı aday gösterecek.

Toplantıya katılım sağlayan partilerden bazıları şöyle:

Turan Hareketi Partisi Genel Başkanı Varol Esen, Ülkem Partisi Genel Başkanı Neşet Doğan, Milli Parti Genel Başkanı Muhammet Uzun, Adaletin Aydınlığı Partisi Genel Başkanı Altuğ Ergüzel ve Vatan Severler Partisi Genel Başkanı Yılmaz Gülümser Gibi bir çok Siyasi Partilerin Genel Başkanları Türkiye İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Tanıtım Toplantısında yer aldılar.