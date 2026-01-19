Rusya'dan olay Türkiye kararı! 865,1 milyon dolarlık satış yapıldı

  • İSTANBUL
Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya, sebze ve meyve ihtiyacının tamamına yakınını Türkiye'den tedarik ettiği ürünlerle sağlıyor. Son verilere göre, Rusya'ya 865,1 milyon dolarlık satış yapıldı.

Türk tarım sektörü, 2025 yılında 36,4 milyar dolarlık hacme ulaşarak tüm zamanların en yüksek yıllık ihracat rakamına imza attı. Don ve kuraklık risklerine rağmen uygulanan destek politikaları ve yeni projeler, sektörün toplam ihracat içindeki payının %15,3 olarak gerçekleşmesini sağladı.

 

Tarım ihracatında 36,4 milyar dolarlık tarihi zirve

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, tarım sektörü 2025 yılını 36 milyar 407 milyon dolarlık rekor bir satış hacmiyle kapattı. Kuraklık ve don gibi iklimsel zorluklara karşı hayata geçirilen su yönetimi ve teknik destek projeleri, üretimin ihracata kesintisiz yansımasında kritik rol oynadı.

Ekonomi yönetiminin girişimcileri ve çiftçileri merkeze alan politikaları, küresel piyasalardaki dalgalanmalara rağmen büyüme ivmesinin korunmasını sağladı. Üreticilere sunulan teknik destekler ve pazarlama tesislerine yönelik yatırımlar, Türk tarım ürünlerinin dünya pazarındaki rekabet gücünü pekiştirdi.

 

Üç alt sektörde tüm zamanların en yüksek satışı yapıldı

Tarım bünyesinde faaliyet gösteren 10 ana sektörden üçü, 2025 yılında sergiledikleri performansla Cumhuriyet tarihinin rekorunu tazeledi. Yaş meyve ve sebze sektörü %8,9 artışla 3,7 milyar dolara ulaşırken, süs bitkileri ve mamulleri %13,7'lik büyüme ile 159,9 milyon dolarlık hacim yakaladı.

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü ise yaklaşık 8 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirerek %1,2'lik bir artış kaydetti. Bu veriler, katma değerli ağaç ve orman ürünlerinin küresel tedarik zincirindeki ağırlığının arttığını göstermektedir.

 

Rusya lider

İhracatın lokomotifi olan sektörlerin en çok tercih edildiği ülkeler incelendiğinde, belirli pazarların stratejik önemi dikkat çekiyor. Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektöründe Irak, 1,2 milyar dolarlık alım yaparak Türkiye'nin bu alandaki en büyük ticaret ortağı olmayı sürdürdü.

Yaş meyve ve sebze sektöründe Rusya 865,1 milyon dolarlık payla zirvedeki yerini korurken, süs bitkileri grubunda Hollanda 40 milyon dolarlık ihracatla en önemli destinasyon oldu. Türk tarım sektörü, 2025 yılındaki bu performansıyla küresel gıda güvenliği ve hammadde tedariğinde vazgeçilmez bir oyuncu olduğunu bir kez daha kanıtladı.

