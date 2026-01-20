  • İSTANBUL
iPhone 17 serisi Apple'ı zirveye taşıdı
Giriş Tarihi:

iPhone 17 serisi Apple'ı zirveye taşıdı

Apple, Çin akıllı telefon pazarında yeniden liderliği ele geçirdi. iPhone 17 serisi satış rekorları kırarken, iPhone Air beklentilerin altında kaldı. Yarı iletken krizinin gölgesindeki bu yükseliş, teknoloji devinin dayanıklılığını bir kez daha gösterdi.

#1
Foto - iPhone 17 serisi Apple'ı zirveye taşıdı

Apple, yılın son çeyreğinde Çin akıllı telefon pazarında liderliğe geri döndü. Counterpoint Research verilerine göre, tatil dönemini kapsayan 2025’in son çeyreğinde iPhone sevkiyatları yüzde 28 artarak markayı yeniden zirveye taşıdı.

#2
Foto - iPhone 17 serisi Apple'ı zirveye taşıdı

Küresel ölçekte bellek yongası sıkıntısının derinleştiği bir dönemde elde edilen bu başarı, Apple’ın tedarik zinciri yönetimindeki gücünü de ortaya koydu. Verilere göre, Aralık çeyreğinde Çin’de satılan her beş akıllı telefondan biri iPhone oldu. Bu dönemde iPhone 17 serisi tüketici ilgisinin ana odağı haline geldi.

#3
Foto - iPhone 17 serisi Apple'ı zirveye taşıdı

Apple’ın 2025 sonbaharında piyasaya sürdüğü iPhone 17 serisi, Çin pazarında adeta satış patlaması yarattı. Özellikle iPhone 17 Pro ve Pro Max modelleri, gelişmiş A19 Bionic işlemcisi ve yapay zekâ tabanlı fotoğraf işleme özellikleriyle dikkat çekti. Buna karşın, iPhone Air beklenen ilgiyi görmedi. Daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak konumlandırılan model, zayıf donanım-performans dengesi nedeniyle kullanıcılar tarafından eleştirildi. Yıl genelinde değerlendirildiğinde, Apple yüzde 7,5’lik sevkiyat artışıyla Huawei’nin hemen arkasında yer aldı. Her iki şirket de Çin akıllı telefon pazarında yaklaşık paya sahip bulunuyor.

#4
Foto - iPhone 17 serisi Apple'ı zirveye taşıdı

Teknoloji sektörünü sarsan bellek yongası krizi, akıllı telefon üreticilerini zorlamaya devam ediyor. Micron, Xiaomi ve Samsung gibi firmalar, veri depolamada kullanılan DRAM ve NAND belleklerde arz açığının büyüdüğünü rapor etti. Bu açığın temel nedeni, bellek üreticilerinin kapasitelerinin büyük bölümünü Nvidia gibi yapay zekâ devlerinin taleplerine kaydırması. Yapay zekâ işlemcilerinde kullanılan HBM (High Bandwidth Memory) türü belleklerin yüksek kârlılığı, üreticileri geleneksel mobil pazardan uzaklaştırıyor. Counterpoint verilerine göre: Bellek fiyatları 2026’nın ilk çeyreğinde @–50 artabilir. İkinci çeyrekte ek ’lik bir yükseliş öngörülüyor. Bu tablo, özellikle orta-alt segment üreticiler üzerinde büyük baskı yaratıyor. Uzmanlara göre markalar, giriş seviyesi modelleri azaltarak portföylerini sadeleştirecek.

#5
Foto - iPhone 17 serisi Apple'ı zirveye taşıdı

TSMC CEO’su C.C. Wei, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada bellek krizinin “her üreticiyi eşit etkilemeyeceğini” vurgulamıştı. Wei’ye göre, üst segment cihazlarda kullanılan özel tedarik anlaşmaları, Apple gibi devlerin bu süreçte en az zararla ilerlemesini sağlıyor. Tüm ürün gamı premium segmentte yer alan Apple, bu sayede bellek krizinden en az etkilenen üretici konumuna geldi. Uzmanlar, Apple’ın TSMC ile olan özel üretim ortaklığının, A-serisi çiplerde olduğu kadar tedarik istikrarında da belirleyici olduğuna dikkat çekiyor. HUAWEI VE XIAOMI’DE GERİLEME, PAZARDA GENEL DURGUNLUK Apple’ın yükselişine karşın Huawei ve Xiaomi’nin sevkiyatları çift haneli oranlarda geriledi. Özellikle Huawei’nin kendi çip üretiminde yaşadığı lisans kısıtlamaları, tedarik dengesini bozdu. Genel tabloda, Çin akıllı telefon pazarındaki toplam sevkiyatlar %1,6 oranında düşüş gösterdi. Bu, tüketici talebinin zayıfladığını ancak premium segmentte Apple’ın hâlâ güçlü kaldığını ortaya koyuyor.

#6
Foto - iPhone 17 serisi Apple'ı zirveye taşıdı

Apple, 2025’in son çeyreğinde Çin’de yeniden liderliği ele geçirerek güçlü bir çıkış yaptı. Yüksek fiyatlı ürün stratejisini sürdüren şirket, bellek tedarik krizini avantaja çevirmeyi başardı.

#7
Foto - iPhone 17 serisi Apple'ı zirveye taşıdı

iPhone 17 serisi, markayı yalnızca satışta değil, stratejik direnç açısından da zirveye taşıdı. Ancak iPhone Air’in zayıf performansı, Apple’ın giriş segmentinde hâlâ “kazanılmamış bir alanı” olduğunu gösteriyor. Sonuç olarak: Apple, Çin’de yeniden zirvede ama bu kez sadece donanım gücüyle değil, tedarik zinciri üstünlüğüyle liderlik koltuğunda oturuyor. Haber Kaynağı: Counter Point Search

