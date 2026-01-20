iPhone 17 serisi Apple'ı zirveye taşıdı

TSMC CEO’su C.C. Wei, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada bellek krizinin “her üreticiyi eşit etkilemeyeceğini” vurgulamıştı. Wei’ye göre, üst segment cihazlarda kullanılan özel tedarik anlaşmaları, Apple gibi devlerin bu süreçte en az zararla ilerlemesini sağlıyor. Tüm ürün gamı premium segmentte yer alan Apple, bu sayede bellek krizinden en az etkilenen üretici konumuna geldi. Uzmanlar, Apple’ın TSMC ile olan özel üretim ortaklığının, A-serisi çiplerde olduğu kadar tedarik istikrarında da belirleyici olduğuna dikkat çekiyor. HUAWEI VE XIAOMI’DE GERİLEME, PAZARDA GENEL DURGUNLUK Apple’ın yükselişine karşın Huawei ve Xiaomi’nin sevkiyatları çift haneli oranlarda geriledi. Özellikle Huawei’nin kendi çip üretiminde yaşadığı lisans kısıtlamaları, tedarik dengesini bozdu. Genel tabloda, Çin akıllı telefon pazarındaki toplam sevkiyatlar %1,6 oranında düşüş gösterdi. Bu, tüketici talebinin zayıfladığını ancak premium segmentte Apple’ın hâlâ güçlü kaldığını ortaya koyuyor.