20 milyar dolarlık yatırım böyle iptal oldu!

Dünyanın en büyük iPhone üreticisi Foxconn'un, Hindistan'daki 20 milyar dolarlık projeyi iptal etmesiyle Hindistan'ın yarı iletken çip üretimi hedeflerine önemli darbe vuruldu.

Elektronik imalat devi Foxconn, Hindistan'daki 20 milyar dolarlık fabrika yatırımından vazgeçti.

Dünyanın en büyük iPhone imalatçısı konumundaki Tayvan merkezli şirketten pazartesi günü yapılan açıklamada, Hindistanlı Vedanta firmasıyla sürecin gerektiği kadar hızlı yürütülemediği ve bazı sorunların çözülemediği belirtildi.

Açıklamada, Foxconn ve Vedanta'nın yarı iletken çip üretim fabrikasına dair projenin durdurulmasında karşılık mutabakata vardığı ifade edildi.

Vedanta, fabrikanın kurulması için başka şirketlerle görüşmelerin yapıldığını bildirirken, herhangi bir firmanın adı paylaşılmadı.

ABD merkezli danışmanlık şirketi Albright Stonebridge Group'tan Paul Triolo, Birleşik Krallık'ın (BK) kamu yayımcısı BBC'ye "Foxconn'un sürpriz şekilde projeden çekilmesi, Hindistan'ın yarı iletken çip üretimi hedeflerine önemli darbe vurdu" dedi.

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Ancak Hindistan Bilgi Teknolojileri Bakan Yardımcısı Rajeev Chandrasekhar, Foxconn'un kararının "ülkenin yarı iletken çip üretme planlarında olumsuz etki yaratmadığını" savundu.

Chandrasekhar, Foxconn ve Vedanta'nın Hindistan'da birbirlerinden bağımsız projeler yürüteceğini belirtirken, bunlara dair herhangi bilgi paylaşmadı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkesini teknoloji ve bilişim sektöründe Çin'e rakip olacak bir küresel üretim merkezine dönüştürmek için 2014'te "Hindistan'da Üret" projesini başlatmıştı.

Modi hükümeti, proje kapsamında yabancı firmaları ülkeye çekerek özellikle yarı iletken çip üretimlerinin Hindistan'da gerçekleştirilmesini hedefliyor.

Firmalar arasında anlaşmazlığa yol açtı

Teknoloji piyasasına ilişkin analizler sunan Hong Kong merkezli Counterpoint'in yardımcı direktörü Neil Shah, BK merkezli haber ajansı Reuters'a "Başarısızlıkla sonuçlanan bu anlaşma, Hindistan'da Üret projesi için kesinlikle olumsuz bir durum yarattı" dedi.

Süreci yakından takip ettiği belirtilen ve kimliği paylaşılmayan bir kaynaksa Reuters'a Modi hükümetinin projeye sağlanacak fonları zamanında ödemediğini, bunun da firmalar arasında anlaşmazlığa yol açtığını söyledi.

ABD'li çip üreticisi Micron, Hindistan'da Üret projesi kapsamında fabrika kurulması için 825 milyon dolarlık yatırım yapılacağını geçen ay duyurmuştu.

Gucerat eyaletinde bu yıl başlaması planlanan projenin toplamda 20 bin kişilik istihdam yaratacağı öngörülüyor.(Independent Türkçe, BBC, Reuters, SCMP)