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Yerel 20 metrelik uçurumdan uçtu
Yerel

20 metrelik uçurumdan uçtu

Antalya'nın Alanya ilçesinde, traktörün 20 metrelik uçurumdan yuvarlandığı kazada sürücü Ali Yaman (45) hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 21:37:00 -
20 metrelik uçurumdan uçtu

Kaza, saat 16.30 sıralarında Soğukpınar Mahallesi Bük mevkiinde meydana geldi. Ali Yaman idaresindeki traktör, tarladan ana yola çıkmak istediği sırada kontrolden çıkarak 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü Ali Yamanın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yamanın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından morga konuldu.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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