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Gündem 20. İmam Hatipliler Kurultayı'nın yapılacağı şehir belli oldu
Gündem

20. İmam Hatipliler Kurultayı'nın yapılacağı şehir belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-08-23 18:32:00 -
20. İmam Hatipliler Kurultayı'nın yapılacağı şehir belli oldu

20. İmam Hatipliler Kurultayı, 1-2-3 Eylül 2023 tarihlerinde yapılacak.

Her yıl farklı bir şehirde yapılan İmam Hatipliler Kurultayının 20.’si bu yıl Uşak’ta yapılacak.

20. İmam Hatipliler Kurultayı, 1-2-3 Eylül 2023 tarihlerinde Uşak'ta, Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Yapılacak olan kurultaya TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin ve birçok önemli ismin katılması bekleniyor.

“Geleceğin Türkiye’sinde İmam Hatip Okulları” söyleşisi ile başlayacak olan etkinlikte cirit gösterisi ve “İyilik, Doğruluk ve Güzellik” konferansı ve Atapark’da Ömer Karaoğlu konseri gerçekleşecek. Etkinliğe tüm Türkiye’den bin ila bin 500 kişinin katılımı bekleniyor.

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