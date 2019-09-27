20 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var Ankara merkezli 20 ilde FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik 20 ilde düzenlenen Ankara merkezli operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

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