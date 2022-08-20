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Sağlık 20 günlük bebeğini döverek öldürdü
Sağlık

20 günlük bebeğini döverek öldürdü

Kırşehir'in Mucur ilçesinde, 20 günlük erkek bebeğini döverek öldürdüğü iddia edilen anne Z.A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-20 20:43:00 -
20 günlük bebeğini döverek öldürdü

9 Ağustos'ta Mucur ilçesi Solaklı Mahallesindeki müstakil evde meydana gelen olayda, Z.A. 20 gün önce dünyaya getirdiği erkek bebek M.A.'yı darbetti.

Bebek kurtarılamadı

Baba D.A., baygın halde bulduğu bebeği Mucur Devlet Hastanesi'ne getirdi. Tedavi altına alınan bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Anne tutuklandı

Bebeği dövdüğü belirlenen Z.A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne Z.A., 13 Ağustos'ta tutuklandı.

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