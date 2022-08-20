20 günlük bebeğini döverek öldürdü
Kırşehir'in Mucur ilçesinde, 20 günlük erkek bebeğini döverek öldürdüğü iddia edilen anne Z.A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne tutuklandı.
9 Ağustos'ta Mucur ilçesi Solaklı Mahallesindeki müstakil evde meydana gelen olayda, Z.A. 20 gün önce dünyaya getirdiği erkek bebek M.A.'yı darbetti.
Bebek kurtarılamadı
Baba D.A., baygın halde bulduğu bebeği Mucur Devlet Hastanesi'ne getirdi. Tedavi altına alınan bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Anne tutuklandı
Bebeği dövdüğü belirlenen Z.A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne Z.A., 13 Ağustos'ta tutuklandı.