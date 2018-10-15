20 düzensiz göçmen yakalandı

Bursa-İzmir karayolu Acemler Metro İstasyonu yakınlarında park halindeki kamyonetin kasasında çok sayıda kişinin bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Ekiplerce kamyonette yakalanan 20 Afganistan uyruklu Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine götürüldü.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Ehliyetinin sahte olduğu belirlenen Suriye uyruklu kamyonet sürücüsü Ömer A. (30) ise gözaltına alındı. Kamyonet otoparka çekilirken, göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere Bursa İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.