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Yerel 20 binlik ilçede vaka sayısı 2'ye düştü!
Yerel

20 binlik ilçede vaka sayısı 2'ye düştü!

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde alınan sıkı koronavirüs tedbirleri sayesinde vaka sayısı 2’ye kadar düştü. 20 bin nüfuslu ilçede son 24 saatte ise yeni vaka tespit edilmedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 10:44:00 -
20 binlik ilçede vaka sayısı 2'ye düştü!

Tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgını, 20 bin nüfusu bulunan Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde neredeyse tamamen temizlendi. İlçede yapılan son taramalarda sadece 2 kişinin pozitif olduğu tespit edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kent girişinde yaptıkları kontrollerde maske denetimleri gerçekleştirirken, kaymakamlık ve belediye ekipleri de dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

20 bin nüfuslu ilçede vak’a sayısı 2’ye düşerken, bugün yapılan testlerde vakaya rastlanmadı.

Konuya ilişkin konuşan Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, çok ağır bir süreçten geçtiklerini söyledi. Başkan Aşan, "Sadece belediye değil sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere kaymakamlık, jandarma ve polisimizin aldığı tedbirler doğrultusunda bu başarıyı elde ettik. Görevlerimizi eksiksiz bir şekilde yerine getirmeye devam ettik. Vatandaşlarımızın tamamı maskeli dolaşıyor ve yasaklar sayesinde bu artışın önüne geçildi. Gerçekten tüm birimlere çok teşekkür ederim. Herkes kendi üzerine düşeni yaptı, yapıyor. Çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Trafik polisleri kent girişinde vatandaşlara maske uyarısında bulunurken HES kodu sorgulaması yapıyor.

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